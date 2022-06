La ley del Montes | ¿Petrovideos o Petrogate?

Aunque buena parte de los “Petrovideos” se ocupa de asuntos internos de la campaña, entre ellos el retiro de quien estaba al frente de las comunicaciones, en algunos de ellos los protagonistas se refieren a asuntos mucho más delicados, como el supuesto ingreso a la campaña de Petro de varios millones de pesos que habrían sido aportados por la empresa Supergiros.

“La gente de Supergiros, que ya ayudó en la primera vuelta –dice Roy Barreras en los videos– quiere explicarle con la junta directiva cómo ellos pueden avanzar hacia un sistema cooperativo financiero, le oyeron a Petro el tema de cómo acabar con el monopolio del sistema financiero. Esto va de la mano de un aporte, pueden ser 500 millones de pesos”.

Este no es un asunto menor. Todo lo contrario. Es un tema muy delicado por cuanto la Ley 996 de 2005 prohíbe las donaciones de empresas a las campañas presidenciales. Ante la gravedad de lo aseverado por Barreras, Supergiros negó haber hecho aporte económico alguno a la campaña de Petro. “Supergiros –dice el comunicado– rechaza tajantemente esa alusión hecha por Roy Barreras. La empresa no apoya, no ha apoyado, ni apoyará económicamente campaña política alguna”.

Así las cosas, será el propio Barreras quien deberá explicar el alcance de sus aseveraciones ante la Fiscalía, que ya abrió investigación sobre lo sucedido.

En lo que tiene que ver con los adversarios políticos de Petro, que fueron objeto de la arremetida del Pacto Histórico, el premio mayor se lo llevan Federico ‘Fico’ Gutiérrez, Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo. Sobre el primero de ellos, Barreras se refiere a la búsqueda en las cárceles de delincuentes vinculados a la organización criminal conocida como la ‘Oficina de Envigado’ para que incriminen y rindan testimonio escrito en contra del candidato presidencial del Equipo por Colombia.

La gravedad de los hechos llevó a Fico Gutiérrez a denunciar ante la Corte Suprema de Justicia a Petro y directivos de su campaña presidencial –entre ellos Barreras–, a quienes señaló de estar ejerciendo contra él y su familia un “sicariato moral”.

Todo lo sucedido es muy grave y va mucho más allá de los asuntos internos de una campaña presidencial. No es lo que se escucha en las conversaciones, sino todo lo que se deriva de ellas. Detrás de cada señalamiento contra un adversario viene casi que de inmediato una arremetida violenta contra todos aquellos que piensen distinto. Al tiempo que se señala al contradictor se desata una ofensiva implacable en redes sociales contra dichas personas y su familia.

Al poco tiempo, esos adversarios han sido destruidos y aniquilados moralmente. Nada les importa en su afán de acabar con sus adversarios, ni su honra, ni su buen nombre, ni su reputación.

¿Qué consecuencias tendrá la publicación de los videos de la campaña de Gustavo Petro?