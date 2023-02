La Ley del Montes | ¡A la calle…!

Cuando Belisario Betancur pasaba su peor momento como presidente en 1985, por cuenta de la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 y de la tragedia de Armero, uno de sus ministros le recomendó enviarles un mensaje a los directores de los medios de comunicación para que le bajaran un poco las críticas contra su gobierno. El gabinete ministerial consideraba que el “estado de nervios” nacional tenía mucho que ver con la hostilidad de algunos influyentes periodistas contra el presidente. La respuesta de Betancur fue contundente y sirvió para poner fin a la discusión: “Prefiero una prensa desbordada a una prensa amordazada”. Todos los presidentes quisieran tener medios comprensivos y amigables, que no fueran críticos de sus decisiones. Petro no es la excepción. Pero todos los gobernantes deben entender que la prensa debe buscar la verdad y confrontar al poder y a quienes lo ostentan. No es amenazando o intimidando los medios como se hacen buenos gobiernos. Tampoco se fortalece la democracia. Valerse de las redes sociales para confrontar cada minuto a quienes critican al Gobierno termina por ser un ejercicio inútil y desgastante para el gobernante. En las democracias la prensa es tan libre como responsable. Sus excesos reciben dos sanciones drásticas: las tipificadas en los códigos y la que proviene de quienes reciben la información, que si no es creíble ni veraz optarán por no volver a consultar a quienes ni son creíbles ni son veraces.