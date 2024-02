La Ley del Montes | Jugando con candela

Es cierto que la sede de Fecode fue allanada, como sostiene Petro. Pero no como producto de una persecución contra una organización sindical, sino como desarrollo de una investigación que busca establecer si la campaña del candidato presidencial Gustavo Petro violó o no los topes de gastos electorales, establecidos por la Ley. Es decir, las autoridades, entre ellas la Fiscalía, tienen la obligación de aclarar si el candidato de la Colombia Humana –partido que hizo parte de la alianza electoral que se conoció como el Pacto Histórico– violó o no la Ley.

Es necesario establecer si el entonces candidato y los directivos del partido tuvieron conocimiento o no del ingreso de esos dineros a la campaña. Punto. Los gravísimos señalamientos sobre presuntas “torturas”, así como posibles alianzas de “políticos corruptos y sectores corruptos de la fiscalía”, entre otros, que estarían buscando la “salida del presidente, del cargo elegido por el pueblo”, deben ser denunciados por el jefe del Estado ante las autoridades competentes. Esa es su obligación. No hacerlo es prestarse al juego a “teorías conspirativas” que buscan sembrar el caos y la anarquía. El presidente de la República no puede fomentar ese juego perverso y peligrosamente antidemocrático.