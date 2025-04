El ministro del Interior, Armando Benedetti, reafirmó la determinación del Gobierno Petro de avanzar con la consulta popular sobre reformas sociales, independientemente de los posibles acuerdos que se logren en el Congreso.

En entrevista con Mañanas Blu, el funcionario mantuvo una postura cautelosa sobre retirar la consulta si se incluyen artículos específicos en la reforma laboral que impulsa el senador Miguel Ángel Pinto.

Le recomendamos: Juicio contra expresidente Álvaro Uribe Vélez fue interrumpido por apagón masivo en España

“No le puedo decir que sí o que no. Lo único que le puedo decir es que la consulta va sí o sí, porque yo no puedo hacer con base en futuros hipotéticos de una fuerza del Congreso de la República y hay como nueve, 10 fuerzas dentro del Senado de la República. Entonces yo no puedo ahora con futuros hipotéticos. Para eso es que meto el mensaje de urgencia e insistencia, para que el debate se dé y para que se clarifiquen las posiciones”, aseguró.

El jefe de la cartera política también indicó que el gobierno está dispuesto a apoyar el proyecto alternativo de reforma laboral del senador Miguel Ángel Pinto si les permiten incorporar algunos puntos esenciales.

“Nos interesa apoyar ese proyecto si nos deja meter uno de los puntos que nosotros tenemos (...) que avance rápidamente el debate en este mes para esa época ya estará la consulta popular”, dijo.

Le sugerimos leer: Petro pidió enviar mensaje de urgencia para ‘mini’ reforma laboral de los liberales

Respecto al reciente anuncio de que el presidente Petro advirtiera que podría convocar la consulta por decreto si el Senado no toma una decisión dijo: “Si el Senado no toma decisión, yo puedo expedir por decreto la convocatoria para la consulta popular. Si se hace y gana el sí, entonces el Congreso de la República tiene dos periodos constitucionales para aprobar las leyes que hacen realidad el sí en la pregunta”.

Finalmente, Benedetti fue categórico sobre las consecuencias de un posible fracaso: “Si perdemos el referendo nos vamos para la casa, significa que es un revés muy grande para el gobierno”.