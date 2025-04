Durante el consejo de ministros de este 28 de abril, el presidente Gustavo Petro habló sobre la ‘mini’ reforma laboral presentada por el Partido Liberal; fue el senador Miguel Ángel Pinto, quien radicó la ponencia positiva.

Leer más: Senador Pinto radicó ponencia positiva de la ‘mini’ reforma laboral

Esta iniciativa que consta de solamente cuatro artículos que abordan los pagos en jornadas nocturnas y en dominicales y festivos.

“La presente ley tiene por objeto la dignificación y protección de derechos de los trabajadores, mediante la modificación de las normas que regulan la jornada nocturna y la remuneración del trabajo dominical y festivo”, se lee en el objeto de la propuesta.

Le puede interesar: Ministra de Justicia denuncia participación de negociadores en “plan pistola” contra Fuerza Pública

Sobre esto, el presidente Petro expresó: “el partido Liberal ha decidido presentar y aprobar el proyecto que saboteó en la Comisión Séptima y ahí está Pinto (...) Y lo ponen de ponente. Es decir, el saboteador, el que le quitó las horas de descanso a los trabajadores, el que no permitió que a las 6 de la tarde terminara el día, el que no permitió que las madres comunitarias tuvieran una relación laboral, el que no permitió que las mujeres pudieran ir al médico en la menstruación(...) Ahora lo ponen de ponente para salvar la Reforma Laboral. ¿Qué pretenden? ¿Demorarse 2 años para que el tiempo de la consulta se pase y los senadores no voten la consulta? ¿Quieren evitar la consulta popular?”.

Seguidamente, el mandatario pidió a Armando Benedetti, ministro del Interior, y a Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, que en la consulta popular agreguen una explicación de lo que significan las preguntas y qué podría suceder si tiene mayorías por el sí.

Le puede interesar: Petro denunciará a la Comisión de Regulación de Comunicaciones por prevaricato

Además, solicitó a Benedetti enviar mensaje de urgencia para reforma laboral de los liberales.

“Si el Senado no se pronuncia en 30 días, el presidente convoca la consulta tal cual dice la ley. Si va a negar la consulta, mientras discuten en la Comisión Primera, el pueblo debe saber qué hacer”, expresó el mandatario.

Joel_Gonzalez/Presidencia de la República

Vale destacar, que a través de redes sociales, el ministro Benedetti se había referido sobre la consulta popular, asegurando que “va sí o sí”.

“La Consulta va sí O sí. Es el Partido Liberal el que decidirá en el Senado si el pueblo tiene la voz para defender sus derechos laborales. Mandaremos mensaje de urgencia para que el Partido Liberal se defina”, escribió desde su cuenta de X.