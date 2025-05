En un proyecto liderado por la senadora Lorena Ríos y con ponencias de los representantes Alexandra Vásquez y Jairo Cristo, en la Cámara se aprobó este miércoles 30 de abril la ‘Ley Hijos del Estado’, que busca proteger a jóvenes no adoptados del ICBF.

La iniciativa, que ya pasó por la plenaria de la Cámara de Representantes y solo le falta conciliación y sanción presidencial para ser ley, tiene la intención de crear un programa nacional de acompañamiento integral para el egresado del sistema de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), además de fortalecer la oferta estatal, las redes de apoyo y orientar acciones para su desarrollo integral.

La representante Alexandra Vásquez destacó en su cuenta de X sobre la aprobación del proyecto: “Los Hijos del Estado ya no quedarán desprotegidos, proyecto pasó a conciliación y sanción presidencial. Felicito a la senadora Lorena Ríos por esta ley. Aprobamos en último debate en plenaria de Cámara el proyecto, del que fui ponente, que no deja solos a los jóvenes mayores de 18 años y en condición de discapacidad del ICBF que no hayan sido adoptados”.

Agregó: “La ley crea un Programa Nacional de Acompañamiento Integral al Egresado para apoyarlos hasta los 28 años”.

El proyecto incluye tres grupos poblacionales principales, que son: los jóvenes mayores de edad que egresan del ICBF, los que están próximos a egresar con declaratoria de adoptabilidad, y mayores de 18 años con discapacidad que permanecen bajo cuidado del Instituto.