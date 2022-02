“La educación debe ser un derecho, no una mercancía”: Daniel Torres

Torres propone la liquidación del Icetex y, de llegar al Senado, promoverá la creación del Fondo Nacional para la Promoción y el Talento Colombiano, una entidad de carácter público que conceda préstamos con tasas de interés igual a cero, pero que más allá de eso entregue más becas que créditos, para impulsar el derecho a la educación.

“Esta no es una decisión simplista. El Icetex lo intentamos reformar en dos gobiernos y no se pudo. Lo mejor que puede suceder es liquidar el Icetex y condonar todos los intereses, porque además no son justos y no corresponden a las tasas de un préstamo de carácter social”.