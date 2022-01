“Se necesita territorialidad para la gente en el Caribe”

El candidato presidencial del partido Nuevo Liberalismo y miembro de la coalición Centro Esperanza Juan Manuel Galán explicó a EL HERALDO sus propuestas para la región Caribe en caso de que resulte elegido como presidente. “Hemos oído a la gente. Hemos estudiado los problemas. Sabemos bien de la indignación de los colombianos ante un gobierno fracasado”.

Sobre sus propuestas resaltó que puede resumirse en dos palabras: “No más”.

“No más mafias; no más clanes familiares corruptos en la política; no más robo y despilfarro; no más injusticia social; no más centralismo; no más hambre; destrucción de la clase media; economía de la pobreza; depredación del medio ambiente; narcotráfico. Queremos un país donde la gente tenga una vida digna, en libertad, sin miedo al crimen, con esperanza y reconciliada con su democracia”, dijo.

En cuanto a la región Caribe lamentó los indicares negativos que reflejan, según el candidato, “lo mal que ha sido gobernada”. “La región Caribe está sumida en la peor crisis social de su historia. La desigualdad, siempre aguda en la región, se ha agravado severamente. Y ni siquiera es un problema de falta de recursos. La corrupción rampante garantiza que sin importar cuánta plata se le meta a resolver los problemas sociales”, comentó

Señaló que para superar los índices de informalidad se debe “tener un sistema de seguridad social universal que sea financiada vía impuestos y que no genere los perversos costos laborales que hoy deben cargar los empresarios. Si bajamos esos costos, vamos a tener más gente dispuesta a formalizarse”, expuso. Además, explicó que construirá un programa de empleo joven garantizado a través de una plataforma digital pública y un bono de empleo a los jóvenes menores de 28 años por seis meses para trabajar en labores sociales.