“Quieren generar sombras sobre la gran capacidad de Alejandro Char”

Advirtió el defensor en este sentido que "quien tiene vínculos con los narcotraficantes, como Santander Lopesierra o personas que tuvieron esas conexiones pues no es Alejandro ni Fuad Char sino Nicolás Petro, quien recibió plata comprobada de una persona que tuvo nexos con narcotraficantes, entonces que aquí no vengan ahora a lavarse la cara con la familia Char y a tratar de equilibrar cargas, lo que quieren es tratar de equilibrar cargas con mentiras y así no se resuelven los problemas, y no vamos a permitir que se resuelvan de esa manera".

Por ello, Cancino le pidió "a la comunidad atlanticense y barranquillera tranquilidad, en el sentido de que nada de lo que dice ese documento, sea oficial o no, es cierto: ni Alejandro ni Fuad Char han conocido a nadie del Cartel de Sinaloa, no se han prestado para lavar dinero de ninguna manera y esto no va a ser solamente una defensa, aquí vamos reactivos, persona que mienta persona que tendrá que responder ante las autoridades".

Frente a la oportunidad en que se conocen los señalamientos, cuando se acercan las votaciones regionales en las que Alejandro Char es candidato a la Alcaldía de Barranquilla, comentó el abogado que "uno de los fines es derrotarlos moralmente, generar sombras de dudas sobre su gran capacidad, obviamente que ya saben que van a perder las elecciones de manera contundente y no por ninguna compra de votos, porque el pueblo barranquillero sabe quién es Alejandro Char y lo que ha hecho por la ciudad y quien con devoción la ha puesto entre las tres primeras ciudades del país y de las mejores de América Latina".