Íngrid Betancourt ofrece disculpa tras polémica frase en debate presidencial

El comentario levantó ampollas en el auditorio y en los demás candidatos, quienes hicieron ver, según ellos, el error de Betancourt.

En su turno, la aspirante a la presidencia ofreció excusas, indicando que se expresó de una manera incorrecta.

“Primero, excusarme porque efectivamente sentí que había una incomodidad en la sala y no entendí qué era lo que estaba pasando. Cuando estaba expresando esto obviamente lo que quería decir era que las mujeres, cuando están en este espacio, son víctimas de estas agresiones. Esto no quiere decir que ellas busquen ser víctimas. Para nada. Lo que pasa es que en un espacio como el que estamos describiendo, en el cual la mujer es excluida, es víctima, está desprotegida y no tiene la posibilidad de buscar protección ni en su familia ni en el transporte”, agregó.