“El país necesita la unión de todas las fuerzas del centro”: Betancourt

Este martes la candidata presidencial de Verde Oxígeno Íngrid Betancourt le hizo un llamado a los aspirantes presidenciales del centro político para acordar las “reglas de juego” de cara a una eventual alianza.

Betancourt señaló que su invitación iba dirigida a Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández y explicó que está dispuesta a apoyar a quien resulte elegido mediante el mecanismo que elijan los tres aspirantes.

“Si somos tres, dos tenemos que sumarnos a alguien. Que ellos pongan las reglas de juego, yo estoy dispuesta a unirme al que ellos decidan, según las reglas de juego. Creo que tenemos una responsabilidad histórica y es cumplirle al país”, dijo.

Resaltó que no ha renunciado a su candidatura y de no lograr un acuerdo no tendrá inconvenientes de participar de la primera vuelta

“Estoy pensándolo mucho esto es una reflexión muy delicada. Hoy estuve hablando con personas que me piden que me retire simplemente como un gesto, aunque la consideración es también: ¿un gesto para qué?, es decir si no sumamos ni logramos realmente hacer la diferencia sería un retiro sin consecuencia”, comentó.

Agregó: “Es muy importante que estando como candidata presidencial podamos hacerle un llamado a los demás candidatos de unirse, ese yo creo es la fuerza que tenemos, la posibilidad de tener una voz y llamar a Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández”.

Señaló que el país necesita: “La unión de todas las fuerzas del Centro y que podamos pasar a segunda vuelta”.

Por su parte Sergio Fajardo indicó que de manera formal no ha recibido mensaje de Betancourt por lo que descartó, por ahora, la eventual alianza.

“Yo no he conversado nada con Íngrid. Con ella ha sido una relación difícil, hizo parte de la coalición Centro Esperanza, fue la vocera del cónclave que se hizo y después decidió que se retiraba y entonces eso significó por ejemplo que Humberto de la Calle, Daniel Carvahalo que están con nosotros no puedan participar en política (…) No tengo claro que es lo que quiere Íngrid”.

Cabe reseñar que Fajardo y Rodolfo Hernández han mantenido acercamientos y conversado sobre una alianza entre ellos.