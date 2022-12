“Hay que darle tiempo a su gestión”: Uribe sobre Baracaldo

Una lluvia de críticas recibió la directora del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), Concepción Baracaldo, luego de que asegurara que su llegada al cargo se dio, principalmente, por invitación de la actual primera dama Verónica Alcocer.

Tras el comentario, sectores independientes, de oposición e incluso de la bancada de Gobierno recordaron otra polémica declaración de la funcionaria en donde señaló que no era necesario acreditar experiencia para ejercer la dirección del ICBF.

“¡Que se vaya! (...) me parece grave es que se atreva a dirigir esa entidad sin saber de infancia y hacerse nombrar sin méritos”, dijo el senador Wilson Arias del Pacto Histórico, coalición de Gobierno.

Inesperado respaldo. Uno de los apoyos inesperados a Baracaldo provino del expresidente y jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, quien comentó que la directora “ha mostrado transparencia”.

“No critico que la Primera Dama haya postulado a la nueva directora de Bienestar Familiar, quien en sus respuestas a medios ha mostrado su transparencia. Hay que dar tiempo a su gestión”, dijo Uribe.

Sin embargo del Centro Democrático pidieron no defenderla y unirse a las voces que piden su renuncia.

“Sus resultados son tan malos que hasta el mismo Pacto Histórico hoy la está criticando”, comentó el representante Andrés Forero.

“Con la vida de la niñez no se improvisa. Esta institución debe estar en cabeza de alguien con experiencia y competente. No se la siga entregando a la politiquería”, puntualizó la representante del partido Dignidad, Jennifer Pedraza.

Falsa alarma. El senador del Pacto Histórico y uno de los hombres en el Congreso más cercano al presidente Gustavo Petro en el Congreso, Gustavo Bolívar, señaló que por decisión de Palacio Baracaldo no iba más en el cargo.

Hecho que fue desmentido posteriormente la Presidencia y luego el mismo senador Bolivar se retractó.

Según Bolívar, quien remplazaría a la funcionaria sería Jorge Rojas Rodríguez, quien fue secretario de Integración Social durante la Bogotá Humana, periodo en el que Petro fue alcalde de la capital del país.

“Excusas. Me confirman que la información sobre el nombramiento de Jorge Rojas en ICBF no es cierto. Me confirman de presidencia que Jorge irá de embajador a Bélgica”, dijo Bolívar.

Protestas. En las últimas horas se conoció que un grupo de miembros del sindicato del ICBF se posó a las afuera de la Casa de Nariño con el objetivo de exigirle al presidente Gustavo Petro, la renuncia de Concepción Baracaldo.

Los manifestantes llegaron con pancartas y carteles alusivos a la crisis de los niños en La Guajira, hecho por el que el mismo presidente lanzó críticas al ICBF hace algunas semanas.