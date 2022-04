“Espero que seamos unos 25 congresistas liberales apoyando a Petro”

El senador Luis Fernando Velasco, quien lidera la facción petrista del liberalismo, le dijo a EL HERALDO que espera que sean unos 25 los congresistas que apoyen al candidato del Pacto Histórico, pese a que el pronunciamiento del director del partido, el expresidente César Gaviria, fue a favor de Federico 'Fico' Gutiérrez, del Equipo por Colombia.

"Nos vamos con Gustavo Petro por coherencia, porque pertenecer a un partido es ser consecuente con las ideas y con las luchas que ha defendido ese partido: el partido que se la ha jugado por los cambios, por la abolición de la esclavitud, que dijo que la propiedad privada tenía que cumplir una función social, que denunció la Masacre de las Bananeras con Gaitán, el que ha dado las luchas de la reforma constitucional del 91. No es un partido que se pueda identificar con la derecha. Yo respeto profundamente la candidatura de Fico pero es evidente que representa un establecimiento y la derecha de este país y eso no es el liberalismo", dijo.

Frente al documento programático de Gaviria, señaló que "el expresidente hizo un muy buen documento, haciendo unas muy fuertes criticas a Duque, y pidió a los liberales alejarse del uribismo pero terminó recomendando que voten por el candidato del uribismo, y eso eso es lo más incoherente que he visto en mi vida, es casi que macondiano".

Frente a los parlamentarios de las toldas rojas que están con el petrismo, enumeró a 14: "Velasco, Guillermo García Realpe, Iván Agudelo, Julián Bedoya, Juan Diego Echavarría, María Eugenia Lopera, José Luis Correa, Dolcey Óscar Torres, Carlos Julio Bonilla, Andrés Calle, Hernán Estupiñán, Luciano Grisales, Ángel Gaitán y Olga Beatriz González".

Afirmó además que "hay otros que siguen en conversaciones con Gustavo y yo confío en que rápidamente seremos más de 25 congresistas acompañando a Petro".

Sin embargo, asevera que "más que la bancada el verdadero fenómeno es el de los concejales, diputados, exalcaldes, exgobernadores, directoristas, escribiendo que van a estar con Petro. Y es que el director no puede asumir que el candidato es Fico porque eso solo lo puede definir la convención del partido, y como no se hizo convención, la del expresidente Gaviria es una mera recomendación, que no va a ser acatada por los liberales".