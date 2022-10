El comentario sarcástico que hizo Petro sobre aumento del dólar

El mandatario en medio de su explicación sobre la reforma pensional que presentará su gobierno, bromeó y pidió hacer los cálculos de dólar multiplicando por 5 mil pesos colombianos.

“La mayoría de nuestros viejos y viejas no tienen ninguna pensión. Por allí hay un programa que le llega a un 20% que le llaman bono pensional. Son $80.000, o sea, en dólares de hoy(...) Dividan entre $5.000”, aseguró mientras se reía con el auditorio.

“16, más o menos. 16 dólares al mes. Imagínense”, remarcó el jefe de Estado quien señaló que “tenemos el 60 % de la población adulta sin ningún tipo de protección y al otro 20 % con un subsidio de 16 dólares”.

El presidente además lanzó duras críticas a la prensa a quien tildó de estar “a la expectativa para colocar el titular”.

“Hoy la prensa está mirando a ver si llegamos a 5.000, esta mirando cada minuto ahí para poner el titular, pero la economía se mide a largos alientos”, sostuvo Petro en el Hotel Tequendama

Para el Jefe de Estado, hoy por hoy, la economía colombiana tiene una baja productividad, situación que no es muy diferente a hace unas décadas, y la que llamó “enorme desigualdad social, de las más altas del mundo”.

Remarcó que el actual sistema tributario, en lugar de disminuir la desigualdad social, como sucedió en Europa, la aumenta. Por tanto, el Estado se financia sobre estratos medios y no sobre los más ricos. “Los más ricos no pagan impuestos. Y, al tener ese raquitismo también en las finanzas públicas, entonces no tenemos financiaciones suficientes para el sistema de seguridad social y para su calidad”, puntualizó.