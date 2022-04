Califican de “saludo a la bandera” el acuerdo de Petro sobre “no expropiar”

En la Notaría 17 de Bogotá, ubicada en la carrera 10 #16-22 Sur, el candidato Gustavo Petro y su coequipera Márquez se comprometieron a "no expropiar". Tras finalizar el acto público, el aspirante presidencial sostuvo: “No expropiaré las riquezas y bienes de sus propietarios. No expropiaré. No voy a expropiar nada ni a nadie".

El acto estuvo acompañado por su coequipera Francia Márquez; su jefe de debate, Alfonso Prada y por la bancada electa de senadores y representantes a la Cámara. El candidato insistió en que la discusión alrededor de la expropiación es producto de "desinformación" y "noticias falsas" alrededor de su campaña.

“Hay quienes permanentemente intentan sembrar dudas sobre mis propuestas y mis intenciones para con el pueblo colombiano e inventan la sombra de una supuesta expropiación para espantar incautos. Nada más alejado de la realidad. Ante esta campaña del miedo, me veo en la obligación de hacer este compromiso con el conjunto de la sociedad colombiana”, dijo Petro.

Vale mencionar que la campaña presidencial de Petro ha estado enmarcada en varias polémicas, específicamente por el tema de la "expropiación"; esto en medio de su propuesta sobre las pensiones en Colombia.