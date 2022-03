"Esmad debe desaparecer como institución porque no cumple su función"

Sobre este tema, la fórmula vicepresidencial del Pacto Histórico aseguró que "la finalidad del Esmad se pensó en un momento para garantizar la tranquilidad, la convivencia pacífica, pero terminó en una institución que violenta los derechos humanos de quienes salen a la calle; se convirtió en una institución que es una amenaza para la juventud colombiana que ha salido a las calles a reclamar educación, salud, etc; una institución que le saca los ojos a la juventud, que la asesina. Y podemos echarnos discursos entre nosotros pero Colombia ya se da cuenta de eso. El estallido social debió haberse atendido con diálogo a penas empezó para buscar juntos formas".

De igual manera, explicó que "la gente no sale a las calles porque quieres, sino porque hay un estado que no la protege, un gobierno que no le brinda garantías, ni protege sus derechos, ni les da acceso a la educación. Cerrar los ojos ante eso es negar la realidad. Por tanto, una institución que no cumple su fin por el que se creó y se desvía hacia otro lado violentando derechos fundamentales establecidos en la Constitución o debe transformarse o debe quitarse. Esa es nuestra consigna: que el Esmad debe desaparecer como institución porque no está cumpliendo su función".