Todo lo que debe saber para votar este domingo

Este domingo los colombianos podrán votar por siete opciones en la primera vuelta de las elecciones presidenciales: Federico Gutiérrez, Gustavo Petro, Rodolfo Hernández, Sergio Fajardo, John Milton Rodríguez, Enrique Gómez y el voto en blanco.

Y aunque seguirán estando en el tarjetón, los excandidatos Ingrid Betancourt y Luis Pérez renunciaron a su aspiración.

Fico Gutiérrez

El ex alcalde de Medellín ha señalado que su compromiso es “liderar a Colombia desde las regiones para construir un país en orden y con oportunidades. Orden para que los recursos no se pierdan ni se los roben, para garantizar que la gente se sienta segura y tranquila, y para que quienes delinquen paguen sus crímenes y no queden impunes. Oportunidades para que todas las personas, sin importar su condición, puedan soñar y tengan herramientas para cumplir sus sueños. Oportunidades de tener mejor educación, mejores empleos y, en últimas, mejor calidad de vida. Orden y oportunidades para reducir la pobreza y construir un país desde las regiones con la gente”.

Es ingeniero civil de la Universidad de Medellín, especialista en alta gerencia y ciencias políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Durante ocho años fue, también, concejal de Medellín.

Gustavo Petro

El ex alcalde de Bogotá ha dicho que “llegó la hora de cambiar. Colombia será potencia mundial de la vida mediante un Pacto Histórico que de manera urgente concrete un nuevo contrato social para el buen vivir y el vivir sabroso con todas las diversidades de la nación, para entrar por fin en una era de paz cuyo rostro sea una democracia multicolor, expresión de los mandatos ciudadanos, que haga realidad la igualdad, una economía productiva que genere riqueza basada en el trabajo y la protección de la casa común”.

Es economista del Externado, especialista en administración pública de la ESAP, magíster en economía de la Javeriana, especialista en medio ambiente y desarrollo poblacional en la Universidad de Lovaina (Bélgica) y doctor en administración de empresas en la Universidad de Salamanca (España).

Rodolfo Hernández

El ex alcalde de Bucaramanga considera que en este momento histórico que vive Colombia “lo que realmente importa, lo que realmente se necesita, son personas dispuestas a contribuir con su compromiso y con sus ideas, a cambiar una realidad de corrupción dictatorial por una realidad de ética democrática. La lucha contra la corrupción es difícil porque está enquistada de tal forma en nuestras instituciones que cuando se aniquila un virus ya hay otro que está penetrando de la manera más impensada. Porque de nada sirve derrotar a la corrupción teóricamente si no dirigimos todo nuestro esfuerzo y nuestra voluntad política para convertir esos recursos en la construcción de una vida más justa y más equitativa para nuestras comunidades”.

Estudió la primaria en la Escuela Normal Superior de Varones de Piedecuesta, el bachillerato en el Colegio de Santander, e ingeniería civil en la Universidad Nacional.