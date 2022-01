“No podemos hablar de unión dividiéndonos”: Alejandro Gaviria

“Alejandro, tú y yo hicimos un acuerdo, que lo firmamos en el cónclave, de que no íbamos a traer a la coalición a ninguna maquinaria. Tú has aceptado el apoyo de gente que a mí me preocupa muchísimo”, aseguró Betancourt. A lo que gaviria contestó: "Mire, lo suyo es hipocresía y oportunismo, no tiene otro nombre". Y Betancourt retomó: "Yo no voy a dejar que los lobos entren donde están las ovejas".