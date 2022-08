Los altibajos de la polémica y reñida elección de Contralor

Luego, a finales de abril se seleccionó la lista de los 10 candidatos. Los preseleccionados eran el ex contralor de Bogotá Andrés Castro Franco, el contralor delegado de Regalías Aníbal José Quiroz, Carlos Fernando Pérez, el contralor delegado para el Posconflicto Juan Carlos Gualdrón, el ex director de Planeación y ex viceministro de Hacienda Luis Alberto Rodríguez, Luis Carlos Pineda, Luis Fernando Bueno, la directora de la Diari de la Contraloría María Fernanda Rangel, Mónica Certaín Palma y Víctor Andrés Salcedo.

Pero a mediados de julio el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó la lista de elegibles por presuntos incumplimientos en la equidad de género.

Así las cosas, le fue ordenado a una Comisión Accidental del Congreso rehacer la lista de 10 candidatos a contralor teniendo en cuenta el criterio de equidad de género y el principio de mérito.

Además en la decisión adoptada se lee: “(i) No hay razón para desconocer a un participante con el segundo mejor puntaje y (ii) no haber incluído de forma igualitaria las mujeres con mayor puntaje que otros hombres que sí fueron incluidos, (iii) incluso con el incumplimiento de requisitos formales para el cargo”.

Al mismo tiempo estallaba el escándalo del OCAD Paz, por lo que el Pacto Histórico estuvo buscando renovar la lista de candidatos a contralor, además, porque tres de los aspirantes están señalados en el escándalo de corrupción de $500 mil millones con los recursos de la paz, en los que estarían implicados funcionarios de Planeación y la Contraloría.

Los tres aspirantes cuestionados dentro del escándalo de los recursos de regalías para la paz eran el exdirector de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez; el contralor delegado para las Regalías, Aníbal José Quiroz Monsalvo y el contralor delegado para el Posconflicto, Juan Carlos Gualdrón Alba.

A finales de julio, por ello, el presidente del Senado, Roy Barreras, del Pacto Histórico, anunció que la elección del contralor general se aplazaría del 3 al 18 de agosto.

"La mesa directiva anterior del Congreso de la República fijó el 3 de agosto como fecha de elección de contralor general, siendo la primera vez que tal elección se programaba antes de la posesión del presidente electo. Hemos tomado la decisión de postergar esa fecha. La nueva fecha de elección de contralor general de la República será el día jueves 18 de agosto. Y las audiencias de presentación de candidatos se convocarán el jueves anterior 11 de agosto", escribió en Twitter el parlamentario.