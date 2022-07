El pulso por la junta de Ecopetrol

De otro lado, Alfonso Prada, ex jefe de debate de Petro y quien suena para ser su ministro del Interior, dijo que “un Gobierno que es el socio mayoritario de una empresa que tiene el derecho democrático a escoger las personas que los representen en su junta, va a llegar y lo hará”.

La Unión Sindical Obrera, USO, principal sindicato de Ecopetrol, pidió un puesto en la junta directiva y advirtió en Twitter: “Accionistas de @Ecopetrol_SA @MinHacienda mayor accionista, tomaron la decisión de cambiar los estatutos el pasado 30 de marzo. Pasaron de 2 a 4 años el periodo de los miembros de junta. Jugadita del Gobierno de @IvanDuque para dejarlos atornillados”.

Frente a lo sucedido, el ex ministro de Minas, Amylkar Acosta, dijo: “Al cambiarse las reglas del juego en vísperas de un cambio de gobierno no se manda un buen mensaje al país sobre la autonomía que debe mantener Ecopetrol. (…) Lo que se hizo en esta asamblea no tiene precedentes y se está sentando un funesto precedente hacia el futuro. Además, es bien sabido que el 85.5% de las acciones de Ecopetrol son de la nación”.