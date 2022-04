¿Gustavo Petro ofrece ‘perdón social’ a los corruptos del país?

Inclusive, los Moreno señalaron a Petro en el 2014 de tener intereses con el grupo Nule, “porque su concuñado, Carlos Gutiérrez Robayo, hizo negocios con esa firma por más de $30.000 millones”.

Sin embargo, explicó que su hermano sí estuvo como emisario de él debido a que desde las cárceles del país se está construyendo “el perdón social”.

“Él (Iván Moreno) no es narco, no es parapolítico; fue corrupto. Él está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal. Lo que Moreno nos ha sugerido es ser constructor de algo que he propuesto que se llama el perdón social y eso se está discutiendo dentro de las cárceles”, señaló Gustavo Petro en entrevista con la W Radio.