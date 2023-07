Mininterior es un líder tradicional derrotado: presidente del Congreso

No obstante, advirtió que en su legislatura "no saldrán las leyes que no le convengan a Colombia, aquí aprobaremos lo que podamos convenir y favorezca al país. (...) A este Congreso no le pesa un collar en el cuello del presidencialismo, si no, no me hubieran elegido".

Profundizó en este tema aclarando el parlamentario frente a la agenda legislativa de la Casa de Nariño: "Estoy de acuerdo con las reformas que hay que hacer, no con las reformas del Gobierno. Las que saldrán de aquí son las reformas del Congreso, aquí no hay ninguna reforma virginal que proponga nadie".

Y recordó en este sentido: "Hundí la reforma política de este gobierno al mes que la presentó, la de Petro, idéntica a la de los anteriores gobiernos".