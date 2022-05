El lado más humano de los candidatos: Fico, Fajardo, Petro y John Milton

Quienes lo conocen aseguran que, ante todo, los recuerdos más preciados para Federico Gutiérrez son los que conserva de sus padres Hernán Gutiérrez Isaza y Amparo Zuluaga Gómez. Inclusive el candidato en varios escenarios ha manifestado que una de las cosas que desde niño lo ha ayudado a formar su carácter han sido las lecciones de su difunto padre.

“Mire, hay una cosa que me ayudó a forjar lo que soy. Mi papá tenía una empresa de estudios de suelo, él era un ingeniero muy querido, era profesor. En un mes de diciembre yo quería ir a Cartagena con unos amigos y me le acerqué y le comenté. Me respondió: ‘bueno Fico ¿quieres viajar?, entonces trabaja, si quieres yo te doy trabajo’. Eso me ayudó a formar mi carácter, las cosas en la vida no son regaladas, hay que trabajarlas”.

Cuenta, que a partir de esas lecciones, como padre, Gutiérrez les enseña a sus hijos Emilio y Pedro “el valor y la importancia del trabajo”.

Fico, con la voz quebrantada, recuerda los consejos de su madre, quién también falleció: “Mi madre, doña Amparo Zuluaga, era la mujer más divina del mundo, se mantenía con un postrecito, yo la adoraba. Ella siempre, sin importar cual fuera la situación me decía: Fico, jamás se te olvide lo que te enseñamos en tu casa, los valores, el respeto’. Además me estaría diciendo mucho que me peinara”, comenta.

Amaparo Zuluaga murió cuando él estaba comenzando su candidatura a la Alcaldía de Medellín en el 2015. “Fue un golpe duro, le dio cáncer y se la llevó rápido y mi papá murió cuando estaba finalizando la alcaldía. Se me murieron los dos, de cáncer (…) Quisiera decirle algo a quienes aún tienen a su papá o su mamá al lado, vea, quiéranlos mucho, no dejen de decirles nunca que la ama o que lo ama. La vida es así, cuando uno menos piensa ya no están”.

Sobre su infancia Gutiérrez confiesa: “Yo vengo de una familia de clase media. Mi mamá era de Pereira y mi papá de Armenia”. Dice que nació y creció en el barrio Belén Alameda en la ciudad de Medellín.

Durante su época universitaria perteneció al Consejo Municipal de Juventud (comenzando en el año 1999) y se desempeñó como Consejero Territorial de Planeación (comenzando en el año 2000). En ese segundo cargo hizo parte del análisis y la socialización del Plan de Desarrollo de la Ciudad de Medellín para los años 2001 a 2003. Posteriormente realizó una especialización en Alta Gerencia, también en la Universidad de Medellín, y cursó otra en Ciencias Políticas en la Universidad Pontificia Bolivariana.

En 2008 obtuvo el premio ‘Joven ejecutivo junior’ en Antioquia en la categoría de asuntos políticos, legales y gubernamentales, reconocimiento concedido por la Cámara Junior de Colombia.

En 2009 fue elegido como joven sobresaliente del año en Colombia en la misma categoría.

Uno de los pasatiempos que más disfruta es pasear a sus dos mascotas “milo y lupita”.

Se considera un hombre de familia, tiene dos hermanas, Catalina y Juliana. Señala que es amante de la música vallenata por ello, desde hace algunos meses inició clases para aprender a tocar uno de sus instrumentos preferidos: el acordeón.

“Yo soy un colombiano común y corriente, por eso entiendo cuáles son los problemas y sobre todo los sueños y las esperanzas que todos tenemos”, dijo.

Está casado con Margarita Gómez y de cariño le llama Margara. Sobre el apodo de Fico comenta que desde muy niño todos en su casa le llamaban así y cuando llegó al Consejo de Juventudes empezó a conocerse en diferentes lugares como Fico.