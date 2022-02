Donde haya corrupción hay que perseguirla: Pastrana frente al caso Acuña

R.

Para Pastrana, no es cierto que Gustavo Petro tenga el camino abonado para llegar a la Casa de Nariño y resaltó que el candidato de la Colombia Humana, “lleva ocho años en el 27 % en las encuestas”.

“Petro lleva ocho años en el 27 %, ¿dónde está el 70 restante?, y si usted mira las encuestas se da cuenta que ese restantes está en la centroderecha. Yo no lo veo con la fuerza (...) Él sacó hace cuatro años dos millones y un poco más en su consulta, ahora vamos a ver cuántos saca, porque si no logra los ocho millones que sacó en la segunda vuelta presidencial lo que nos quedaría claro a los colombianos, es que la tendencia va hacia abajo. Es decir, que no logró consolidar esos votos y que podría, incluso, no llegar ni a la segunda vuelta presidencial”.