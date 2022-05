Conozca el lado más íntimo de quienes aspiran a gobernar Colombia

Confiesa que una de los habitos que mantiene para estar saludable es controlar la alimentación.

“No me gustan las carnes rojas, no las como, me gustan mucho las ensaladas. Trato de tener una alimentación balanceada”.

Sus gustos musicales son variados, insiste en que él es de los que se sienta a disfrutar las letras e historias de las canciones. Sin embargo el artista que más disfruta es Frank Sinatra.

“De Sinatra me atrae la voz y las enseñanzas en sus canciones, de estilo de vida libres que no están sometidas a lo material”.

Además, como todo antioqueño, comenta que disfruta las canciones de Vicente Fernández, en especial la canción ‘Mujeres Divinas’.

Cabe resaltar que Luis Pérez no es casado: “No he contado con la suerte de casarme, pero sí he sostenido noviazgos y relaciones largas en toda mi vida”.

Pérez Gutiérrez ha publicado cerca de doce libros y publicaciones de temas tan diversos como la educación, la competitividad y la ingeniería entre los que se destacan: Universidad transformación o decadencia.

Compro la guerra: política pública de seguridad y de reincorporación a la civilidad.

Se considera una persona tranquila, pero alegre.

“Yo no soy codicioso, soy exitoso. No soy de los que siempre buscan tener más así no puedan vivir. Trato de tener felicidad interior”.

Ha tenido múltiples reconocimientos entre los que se destacan: Miembro Honorario y Símbolo de Integración de los Pueblos por la Federación Latinoamericana de Ciudades y Municipios; Orden Guayasamin por parte del director General de la Unesco por ser Creador del Banco de los Pobres en América, Orden de la Democracia Gran Cruz Oficial por el congreso de Colombia y Visitante Distinguido del Condado Miami Dade.