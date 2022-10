¿Qué trae la regulación del cannabis recreativo?

La especialista en política de drogas pone de presente que en los temas de criminalidad, con la regulación que plantea el articulado, “estamos quitando una renta ilegal, que no es la mayor ni la única, pero les vamos quitando poco a poco las rentas ilegales a los grupos y por lo tanto esto debe ir reduciendo criminalidad, pero además es útil porque libera a la Policía y a las fuerzas en términos operativos de estar incautando marihuana y capturando gente porque tiene marihuana, asuntos que realmente no sirven de nada para reducir la criminalidad en las calles, no sirve perseguir a gente que consume marihuana cuando hay tantos problemas de violencia en los que se deben enfocar la Policía y la fuerza publica”.