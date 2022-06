Campañas afilan estrategias para la segunda vuelta

En reiteradas ocasiones Gustavo Petro ha señalado que la victoria de Hernández no significaría “un cambio del régimen de corrupción”, intentando arrebatarle, al parecer, las banderas de “antisistema” al ex alcalde de Bucaramanga, quien se ha apropiado del llamado voto de “protesta”.

“Muy chévere para Rodolfo Hernández porque le ganó a Federico Gutiérrez, pero aquí lo que tiene que decidir la sociedad colombiana en la realidad es si quiere que Colombia cambie o no, si la mayoría dice no, como pasó con el plebiscito por la paz, nosotros no llegamos a la Presidencia. Si la mayoría de Colombia quiere el cambio, entonces nosotros llegamos a la Presidencia”, sostuvo en diálogo con Blu Radio.