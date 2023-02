Buscan eliminar beneficios a los condenados por corrupción

La iniciativa proviene de los sectores del oficialismo, debido a que será impulsada por el representante por el Pacto Histórico, Jorge Alejandro Ocampo.

Explicó este proyecto pretende que se logre que no solo sean los estratos más bajos quienes vayan a las prisiones en condiciones inhumanas, sino también “los que nos roban la plata de todos”.

“Queremos que se acabe la casa por cárcel para los corruptos, porque los mayores delincuentes que son los de cuello blanco, hoy no terminan en las cárceles; ellos no comen carne podrida, no comen comida con gusano, no comen cosas mal preparadas, sino que se van a la mansión que compró con la plata que se robó y los vemos en televisión, en fiestas o se van a casas de la Policía a pasarla rico”, señaló el congresista en medio de un diálogo con medios de comunicación.