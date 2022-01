Barguil y Federico le piden a Zuluaga reconsiderar su decisió

Las opciones de Zuluaga tras las cartas

Voces en el interior del Centro Democrático presionan a su candidato para que responda los llamados de alianza de los precandidatos de Equipo por Colombia. Conformar una coalición sin la presencia de Alejandro Char, regresar a los diálogos con la coalición de la centroderecha o continuar su aspiración presidencial sin alianzas son los escenarios posibles para el candidato uribista.

Ante este escenario, líderes uribistas, como los senadores Ernesto Macías o Nicolás Fernando Araujo, han expresado que el Centro Democrático no debe aislarse de las contiendas de marzo. “Solos no. La democracia y el país están amenazados. Le sugiero a Óscar Iván Zuluaga buscar una alianza con quienes han expresado voluntad: David Barguil, Aydeé Lizarazo, John Milton Rodríguez, Enrique Peñalosa y Federico Gutiérrez, entre otros. La unidad no significa estar de acuerdo en todo”, manifestó Macías en su invitación a los de Equipo por Colombia de armar una coalición sin Char.

Edward Rodríguez, por su parte, invitó a retomar el diálogo con Equipo por Colombia antes de conformar una nueva coalición.

Dentro de los movimientos en la coalición, Enrique Peñalosa recibirá hoy a las 11 de la mañana el aval del partido la U. Sobre la polémica con Centro Democrático aún no ha sentado una posición.