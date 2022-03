“Aún no he definido mi fórmula para la vicepresidencia”: ‘Fico’ Gutiérrez

Por su parte, el dirigente en sus redes sociales comentó a sus partidarios que hasta la fecha aún no ha definido a la persona que lo acompañará en la vicepresidencia.

“Rumores van, rumores vienen. Lo cierto es que aún no he definido la persona que me acompañará en la Vice Presidencia. Le informaré al país inmediatamente tenga el nombre”, señaló el aspirante en sus redes sociales.

Una de las reuniones más esperadas de la jornada fue su encuentro privado con César Gaviria, del cual aún no se han revelado detalles de su conversación. Gutiérrez en reiteradas ocasiones ha manifestado que intentará ampliar su alcance, e incluso ha realizado invitaciones al candidato Sergio Fajardo.