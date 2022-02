“Aún hay municipios sin reglamentar la propaganda electoral”: Cabello

La jefa del Ministerio Público, expresó que durante su encuentro con los personeros del departamento, escuchó y dio pautas y directrices a los funcionarios del ministerio público del departamento para la vigilancia de las próximas elecciones.

“Ustedes, los Personeros, son parte fundamental del Ministerio Público para garantizar unas elecciones transparentes y que los ciudadanos tengan tranquilidad y confianza para ejercer sus derechos”, señaló la procuradora Margarita Cabello Blanco.

Agregó que el comité se realizó con el objetivo de “coordinar lo necesario de cara a la vigilancia que adelantamos como Ministerio Público a las elecciones. Trabajamos en equipo para estar listos en nuestra labor del próximo 13 de marzo”.

“Actuamos desde lo preventivo con las alarmas electorales emitidas (inscripción cédulas y publicidad electoral). En lo disciplinario, adelantamos investigaciones a funcionarios, incluidos los de elección popular”, puntualizó.

Explicó que en el encuentro se realizó un intercambio de opiniones con los 23 personeros del departamento. “Hay muchas preocupaciones de nivel de trabajo diario de los personeros que hay que estar pendiente de escucharlos (…) dentro de los comentarios que le hicieron a la procuraduría es que tiene que cumplir sus funciones con mucha escases de personal, con mucha precariedad de herramientas mínimas para poder abordar adecuadamente sus funciones”. Señaló también que en la reunión los personeros de los municipios “no están dando abasto con sus funciones” y expresó que coordinará las acciones para la vigilancia efectiva del Ministerio Público al proceso electoral.

“Escasamente me he cruzado con él”. La jefa del Ministerio Público se pronunció frente a las recientes filtraciones de un supuesto chat del senador Laureano Acuña, donde aparentemente solicitaría una reunión con la funcionaria para resultar beneficiado y mantener el “control” del Hospital de Malambo. “Los comentarios de los chat en donde dice que iba reunirse conmigo, esas son discusiones políticas que se las dejamos a ellos. Eso no va evitar que yo siga con mi investigación”, señaló.

Insistió que son escasas las veces que se ha cruzado con el parlamentario. “Que yo sepa no me he reunido con él. Los ciudadanos cualquiera, incluso los congresistas, pueden pedirme citas si así lo quieren para colocarme quejas de lo que pasa en sus municipios. No sé qué quiso decir con que iba a reunirse conmigo, no quiero meterme en esa discusión política. En temas políticos durante tiempos políticos la Procuraduría General no se mete”.