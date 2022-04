Candidatos presidenciales plantean su visión del futuro pensional

Hasta el momento en la jornada han intervenido Enrique Gómez, Íngrid Betancourt y Sergio Fajardo.

Gómez explicó que: "Uno no puede tener un sistema de ahorro previsional sin inculcar el valor del ahorro. Tenemos una sociedad a la que no educamos para el ahorro y no quiere ahorrar y no quiere pasarse a la formalidad (...) yo hablo de flexibilidad. Flexibilizar jornada, remuneración, eliminar sanción por terminación de contrato, y abrir el universo a la transición de la informalidad a la formalidad”.

Por su parte, el candidato presidencial de la Centro Esperanza Sergio Fajardo empezó por señalar que lo primero que realizará será una reforma tributaria progresiva en la que intentará recaudar al menos 33 billones de pesos para entregar un ingreso mínimo de 500 mil pesos para aquellos adultos mayores que no tengan pensión.

Para Fajardo, "este modelo de pensiones fracasó porque las personas no se están pensionando, por eso se necesita un modelo de pilar único universal y los fondos privados pueden llegar a ser complementarios”.

Insistió que el país debe enfocarse en reducir las inequidades del sistema actual: “Los primeros dos salarios mínimos de todos los trabajadores irán a Colpensiones”.