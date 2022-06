Así va la cosecha de apoyos a gobernabilidad de Petro

Por los lados de Cambio Radical (11 en Senado y 18 en Cámara) ya hay acercamientos con el Pacto Histórico para evaluar si entran a esa alianza y su líder natural, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, saludó el acuerdo pero hizo saber sus desacuerdos, sobre todo con algunos de los puntos de la reforma tributaria que se plantea. Y hasta en el Partido Conservador (15 curules en el Senado y 25 Cámara) la bancada dijo que no será oposición, pero a varios directivos y líderes naturales como el expresidente Andrés Pastrana no les suena el acuerdo.

En la Cámara de Representantes Petro tiene asegurados los 62 representantes que conforman el bloque alternativo.