Así fue el regaño de Roy Barreras por demoras en radicación de reformas

El presidente del Congreso, Roy Barreras, realizó un nuevo llamado de atención a los ministros del Gobierno nacional por sus retrasos en la radicación de las reformas e iniciativas del Gobierno nacional de cara a este nuevo periodo legislativo.

Cuestionó duramente que tres de las reformas claves no se hayan presentado: la reforma a la salud, la reforma pensional y la ley de sometimiento. Las cuales deberán ser aprobadas en las siguientes 19 semanas.

“Nosotros hemos insistido que se incluyan a las reformas sociales y la ley de sometimiento, la reforma a la salud, laboral, pensional y en el decreto no están esas leyes y el sentido de las extras era ganarse mes y medio para esas reformas sociales”, dijo el presidente del legislativo en declaraciones a medios de comunicación.

Agregó: “Entiendo que las ministras non han terminado de escribirlas y no han terminado su tarea y quiero recordar que el tiempo corre y esperaría que en los próximos días las radiquen y para eso el Gobierno tendrá que expedir un nuevo decreto de extras para expedir esas normas, la ley de sometimiento es absolutamente prioritaria, porque sin ella no hay paz total”, añadió.

Explicó que las comisiones económicas terceras y cuartas de Senado y Camara y las Comisiones segundas y quintas empiezan a trabajar desde hoy.

“La que no puede sesionar hasta que lleguen los proyectos aprobados en las Comisiones es la Plenaria”.

EL HERALDO conoció que mañana viernes se radicará el texto de la reforma a la salud en la cámara de Representantes. Frente a ello la ministra Corcho y miembros de la bancada tienen organizado un evento público.

También se realizarán varias mesas técnicas para la discusión del Plan Nacional de Desarrollo.