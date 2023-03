Reforma laboral será dañina para los trabajadores y empresarios: Uribe

Y concluye que "entre las instituciones que la reforma destruye está el Contrato Sindical, que es gran camino de solidaridad por permitir que los trabajadores a través de su organización, contraten con la empresa;

Por ello señala que "en lugar de más rigideces para el trabajo nocturno, de mayores costos para la desvinculación, de desconocer la necesidad de trabajos estacionales o temporales, en lugar de esta reforma, el país debería pensar en la alternativa de un acuerdo quinquenal de aumento salarial y de productividad".

En respuesta, Petro 'trinó': "No me disgusta la idea de un acuerdo quinquenal para elevar salarios reales de acuerdo a la productividad. Lo propuse en campaña y concuerdo con Uribe, pero ese artículo debe figurar en la actual reforma laboral y no sustituirla".

Así mismo, indicó el jefe de Estado: "Dicen, con nostalgias esclavistas, que si los salarios crecen aumenta la informalidad: La informalidad es el producto de no haber dejado acceder a la tierra a los campesinos desde hace un siglo. Campesino(a)s sin tierra, sus hijos y sus nietos, son hoy los y las informales".