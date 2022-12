“Estamos dispuestos a revisar casos de la fuerza pública”: Alfonso Prada

Prada comentó que en una reunión liderada por el presidente junto al ministro de Justicia, Néstor Osuna, la consejería de juventudes y secretaría jurídica presidencial se analizó con detalles la reglamentación del decreto que habilitará al jefe de Estado las solicitudes de suspensión de capturas.

“Reitero que no es una amnistía, que no es un indulto ni perdón judicial. Quienes vayan hacer beneficiarios de esta medida quedan vinculados judicialmente a los expedientes y correrán la suerte que definan los jueces en sentencia judicial. Los procesos no se suspenderán”, aclaró el funcionario.

Explicó que se creará una comisión de alto nivel a la que asistirá el ministro de Justicia, el alto comisionado para la paz y el Ministerio del Interior.

“Esta comisión tendrá la función de asesorar y recomendar al presidente en la utilización de esta facultad que es concedida por el Congreso de la República (…) una vez se expida el análisis de cada caso en forma individual e independiente, el presidente adoptará la decisión que será una solicitud de suspensión de la captura que dirigirá a la autoridad correspondiente”

Prada aseguró que los beneficiarios no podrán violar una sola norma jurídica, porque les sería revocado el beneficio.

“Esta medida va dirigida a líderes sociales no solo jóvenes capturados en la protesta. Se tendrán en cuenta líderes que puedan aportar en la construcción de paz en las regiones”.