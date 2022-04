Alfonso Prada, exdirector del Sena, nuevo jefe de debate de Petro

Este miércoles el candidato presidencial del Pacto Histórico Gustavo Petro anunció a Alfonso Prada Gil como su nuevo jefe de debate de cara a la contienda electoral del próximo 29 de mayo.

El exfuncionario del gobierno Santos manifestó que “después de estudiar las encuestas, hablar con amigos en regiones y Bogotá, conociendo la historia y estrategias de la polarización, creo que llegó la hora de tender puentes de unión entre demócratas y defensores de la paz, y evitar hacer trizas el futuro con más de lo mismo”.

“Nuestro testimonio es útil para el país porque lo que estoy viendo es que se está alinderando una polarización que muestra que el 29 de mayo se van a enfrentar en las urnas dos historias de vida, dos modelos de sociedad y con Petro nos hemos encontrado en momentos absolutamente definitivos para el país”, manifestó Prada.

También expresó que “lo que ha hecho Gustavo y su equipo es muestra para que el país entienda que uno de esos dos modelos es el que conduce a la paz completa, a la lucha real y sincera contra la pobreza y hacia el desarrollo económico con justicia social”. “Aquí me siento como en casa (…) A mí no me pueden meter en el cuento de qué Gustavo Petro es un salto al vacío, que es que se van los empresarios de Colombia, que vamos para el castrochavismo”.

Gustavo Petro resaltó que con quien asume la jefatura de debate “encontramos el esfuerzo de paz y eso generó unas consecuencias que hoy retomamos. Ahora se trata de retomar con más brío el esfuerzo de paz en Colombia”.

“Esta jefatura de debate también tiene que ver con el diálogo con otras fuerzas sociales y políticas en el país, dirimir, proponer y construir unas mayorías nacionales que vienen creciendo, se viene acercando el momento de una victoria”, señaló Gustavo Petro.