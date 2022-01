Aida Merlano ofrece declaración en investigación contra Arturo Char

Asimismo, reveló que las familias Gerlein y Char la apoyaron para crear su plan de fuga, “me mandaron a unos abogados de Arturo y Alex Char, que me iban a explicar algo que pensaban hacer para que yo pudiera salir (de la cárcel) y que no me desesperara. Fue cuando me hablaron de la fuga. El único propósito de la fuga era que me asesinaran”.

Ante estos señalamientos el abogado de Arturo Char, Darío Bazzani, expresó que no existen evidencias sufrientes que puedan relacionar al Senador con las acusaciones lanzadas por Merlano.

Se conoció que Aida Merlano realizará la ampliación de su testimonio en la indagación preliminar contra Arturo Char, el próximo 24 de enero desde las 9:00 de la mañana en Venezuela (país en el que se encuentra refugiada).