El pasado miércoles se hundió en segundo debate en la plenaria de la Cámara el proyecto de ley que regulaba la eutanasia.

Al respecto, su autor, el representante liberal Juan Carlos Losada explicó en sus redes sociales: “Estuvimos a solo 4 votos de lograr #EutanasiaEsDignidad. Alcanzamos 90 votos de 94 que necesitábamos para lograr la mayoría, por tratarse de una ley estatutaria que reglamenta un derecho fundamental. Después de 27 años de que la @CConstitucional reconociera la eutanasia como un derecho y exhortara 10 veces al Congreso para regularla, éste ha sido incapaz de cumplir su tarea”.

Cortesía Juan Carlos Losada, representante a la Cámara por el Partido Liberal.

Agregó el parlamentario en este sentido que “con el hundimiento de #EutanasiaEsDignidad pierden en primer lugar los pacientes que quieren acceder al procedimiento porque padecen dolores y sufrimientos insoportables que menoscaban su dignidad humana y que encuentran cientos de trabas para lograrlo. Perdemos también los defensores de los derechos fundamentales y las libertades individuales”.

Por su parte, el representante conservador Luis Miguel López saludó que “Colombia dijo no a la eutanasia en niños. Hoy celebramos la vida. El proyecto de ley que pretendía legalizar la eutanasia, incluso en menores de edad y personas con enfermedades no terminales, fue archivado en la Cámara de Representantes. Aunque muchos votaron a favor, no alcanzaron las mayorías necesarias. Y eso envía un mensaje claro: la vida no se negocia”.

Cortesía Luis Miguel López, representante a la Cámara por el Partido Conservador.

Y concluyó el legislador al respecto: “No vine a este mundo a ver cómo los padres le quitan la vida a sus hijos con el aborto, ni cómo los hijos le quitan la vida a sus padres con la eutanasia. Seguimos firmes: desde la concepción hasta la muerte natural”.