Mientras que el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que no se retirarían las reformas mientras se prepara la consulta popular anunciada por el presidente Gustavo Petro, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, adelantó que se expedirán siete decretos laborales para aplicar la virtualmente hundida reforma laboral vía administrativa.

Le recomendamos: Desde “autoritaria” hasta “razonable”, así califican propuesta de consulta popular de Petro

El jefe de la cartera política aseveró en diálogo con Blu Radio que “hay una clase de dirigente que, finalmente, está en contra de lo que es una votación popular”, por lo que advirtió que esperarán las marchas también convocadas por el jefe de Estado para “ver quién se va a atrever a negarle al pueblo que se exprese sobre cierta ley o cierto proyecto de ley”.

Frente a la ponencia de archivo presentada por ocho de los 14 senadores de la Comisión Séptima para tercer debate, señaló: “Qué intereses había para que hubiera un pacto de sangre y así hundir un proyecto sin discutirse, es algo completamente antidemocrático”.

Por ello, dijo que no se retirarán las reformas laboral y a la salud, que serían las que contendría la eventual consulta popular, pero explicó que hay “una corriente del Gobierno que cree que es bueno retirarlas, pero yo creería que no. Si nos quieren derrotar, que nos derroten”.

En ese sentido habló de un “bloqueo institucional” en la Comisión Séptima del Senado, refiriéndose específicamente a los ocho senadores que firmaron la ponencia de archivo y que, según Benedetti, “no quieren escuchar al gobierno”, por lo que insistió en que no hay marcha atrás con el tema de la consulta popular: “Está andando y es definitiva”, puntualizó.

¿Cuál es el proceso para realizar la consulta popular?

Según explicó el ministro del Interior, el proceso inicia con la firma de todos los ministros para luego ser enviado al Senado, que tiene 30 días para votar la proposición. Una vez aprobada, el presidente Petro tiene tres meses para convocar a elecciones mediante la Registraduría.

Sobre cómo será la pregunta en el mecanismo de participación ciudadana, Benedetti aseguró que se requerirá de mas arquitectura jurídica, pero puso un ejemplo de cuál podría ser: “Se puede preguntar que si está de acuerdo con una reforma laboral en la que, por ejemplo, la jornada nocturna empiece a las 6 p.m., el pago de dominiciales y festivo sea del 100 %, etc, entonces tendría unos “sí o no” dentro de esa pregunta general”, explicó.

Una vez definida cómo se presentará la consulta, el Gobierno debe armar el paquete de lo que se va a preguntar, luego firmarlo y presentarlo al Senado, “algo que podría tomar entre 10 y 15 días”, luego otros 30 días para que salga del Congreso y finalmente que el jefe de Estado haga la convocatoria de las votaciones, por medio de la Registraduría: “Estamos hablando de junio o julio”, señaló Benedetti, quien enfatizó en que se trata de una sola pregunta que contemple todos los puntos que contiene la reforma.

Le sugerimos leer: “Petro, derrotado en el Congreso, ahora quiere imponer sus reformas en una consulta popular”

Asimismo, no descartó que inclusive otras reformas como la pensional, que ya pasó su trámite en el Congreso y ahora estudia la Corte Constitucional, sea incluida en esa consulta popular: “No se trata de presionar a la Corte, pero es bueno que el pueblo opine o respalde este tipo de iniciativas (..) estamos hablando de la ley de participación ciudadana, no hay presión indebida”.

En ese sentido añadió: “Si hay un Congreso que está tramitando una reforma laboral y además es respaldada por amplia voluntad popular, qué mejor tranquilidad de que no tiene reversa este tipo de reforma”.

¿Cuánto costará la consulta popular?

En términos de cuál será el monto que deberá destinar el Estado para poder realizar este tipo de mecanismo de participación ciudadana, el ministro Benedetti aseguró que no tiene claridad sobre una cifra detallada: “No tengo los datos, pero siempre he dicho que la democracia no es una fábrica de salchichas, de ganancias. En democracia, y sobre todo lo que tiene que ver con mecanismos de participación ciudadana, siempre será beneficioso para una democracia la plata que se gaste”, comentó.

“Dieron papaya”

En diálogo con Blu, Benedetti reconoció que esta consulta será la “bandera política” del oficialismo en las próximas elecciones: “Nos dieron papaya”.

“En el 2026 el pueblo decidirá si está con trabajador. Están las cosas entre el Ejecutivo y el Legislativo hoy. Pero ellos querrán seguir dando papaya porque entonces, será en el 2026, en marzo del 2026, que el pueblo diga quiénes están con los trabajadores y quiénes no, quiénes quieren que les reconozca realmente el trabajo y no los esclavice, quienes sí y quiénes no”.

De hecho, en diálogo con la revista Semana sostuvo que con esto, la oposición “no obtuvo una victoria política, sino una derrota frente a sus aspiraciones electorales”.

“Que la pusieron de ‘papayita’, la oposición nos dieron la ‘papayita’ (...) porque si hay un bloqueo institucional, como en este momento está ocurriendo en el Senado de la República, que se niega a discutir un proyecto, es simple entenderlo”, dijo el ministro del Interior.

Finalmente, aseguró que las posibilidades de perder una consulta “siempre están latentes, pero para eso están las campañas, para conseguir los votos y yo creo que los tenemos todos (...) Según mis cuentas no tan alegres, Petro siempre está en aceptación al 40%, que representan 8 millones de votos dentro de los 13 que se necesitan”.