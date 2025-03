BOGOTÁ. El Centro Democrático cuestionó que el presidente Gustavo Petro quiera imponer sus reformas mediante una consulta popular, según lo que anunció el pasado martes en una alocución.

“El presidente Gustavo Petro, derrotado en el Congreso y sin respaldo ciudadano, ahora pretende imponer sus reformas por consulta popular. Sin embargo, los colombianos ya decidimos: millones de ciudadanos rechazamos sus reformas a las pensiones, la salud y el empleo de los colombianos que acaban con los grandes avances en materia social logrados durante las últimas décadas”, advirtió la colectividad opositora en un comunicado.

Agregaron desde el uribismo: “Queremos mejorar el sistema de salud, no destruirlo, fortalecer las pensiones sin comprometer el futuro y proteger el empleo sin ahuyentar la inversión”.

Por ello advierten que los colombianos rechazan la eliminación de las EPS y piden mejor atención en salud, exigen garantizar la sostenibilidad de las pensiones sin expropiar el ahorro de los trabajadores, piden estabilidad jurídica y mejores salarios para generar empleo de calidad.

“El pueblo es contundente: sí a una salud digna, sí a un trabajo formal y estable, sí a un ahorro para el futuro sostenible, no a las reformas que destruyan. Petro no puede ignorar la voz del pueblo ni forzar su agenda con consultas amañadas. La democracia se respeta y las instituciones no están para cumplir caprichos políticos”, se lee.

El Congreso, recuerda el CD, representa al pueblo, democráticamente elegido con más votos que con los que se eligió Petro.

“Seguiremos defendiendo el empleo, la inversión, el acceso a salud de calidad y el derecho a una pensión digna. Mientras Petro tratará de proponer un nuevo estallido social, nosotros propondremos un estallido democrático para defender la salud, las pensiones y los empleos de los colombianos”, concluye el uribismo.