La oposición exige al Gobierno responderle a la Corte Constitucional antes de emprender el segundo debate de la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara, en medio de la convocatoria de las sesiones extraordinarias del Congreso.

El representante Óscar Campo, del Centro Democrático, advirtió que hay incumplimiento del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, al llamado de la Corte Constitucional para ajustar la UPC y los Presupuestos Máximos.

“En medio de este ambiente enrarecido es muy difícil que el Gobierno pueda sostener argumentos claros para un debate necesario en la Cámara de Representantes. El Gobierno Nacional no puede quedar en desacato ante el mandato de la Corte ni mucho menos presentarse a defender una reforma sin mayores argumentos en términos de cambios”, señaló el opositor.

A su vez, la representante Marelen Castillo, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, indicó que el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011 es claro: los actos administrativos de carácter general no adquieren validez hasta su publicación en el Diario Oficial.

“Si el decreto que le da facultades al ministro del Interior encargado no ha sido publicado, su firma no tiene efecto legal. Es decir, esta convocatoria es una ‘chapuza’ más del Gobierno improvisando, no se ha cumplido con los requisitos mínimos para validar esta convocatoria. Del afán solo queda el cansancio y los resultados mediocres. En estas condiciones, tramitar reformas que afectan el sistema de salud es una irresponsabilidad. Por eso, dejo constancia de mi rechazo a esta convocatoria y hago un llamado a mis colegas a no prestarse para legitimar una agenda impuesta sin el mínimo sustento legal ni político”.

