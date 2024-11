Armando Benedetti, quien ha asumido tres cargos en el gobierno de Gustavo Petro y fue uno de los cerebros y componedores de la primera campaña presidencial victoriosa de la izquierda, rodeado de escándalos y de estos con la tinta fresca aún un señalamiento por supuesta agresión verbal a su pareja, peleas con la directora del Dapre, Laura Sarabia, consumo de drogas -está en rehabilitación- y presuntas anomalías en el financiamiento electoral, llega como asesor del jefe de Estado en el tema que más sabe: el político, con la alfombra roja entre la Casa de Nariño y el Capitolio, y con oficina al lado del mandatario.

Benedetti, ex embajador de Colombia en Venezuela y ex embajador de Colombia ante la FAO, llega también luego de haber entrado a “rehabilitación” también, parafraseándolo a él mismo, en su relación con Sarabia, quien fue su asesora cuando fue senador de La U, y ahora será su jefa como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia.

Sus funciones estarán ligadas al Congreso y, por supuesto al Ministerio del Interior, pero no hará parte de esta cartera, no se sentará en los consejos de ministros ni ordenará gasto público

De hecho, el jefe de la cartera política, Juan Fernando Cristo, aclaró sobre la llegada de Benedetti a la Casa La Giralda, sede del Ministerio: “No, para nada, estamos completos de asesores. Muy bien”.

“En principio estoy viendo si lo hago como contratista o como servidor público, es una decisión que debo tomar en las próximas 24 horas. Pero ganaré el 30 por ciento menos de lo que ganaba como embajador”, dijo el exsenador barranquillero a periodistas, agregando que, en realidad, afirma, nunca ha estado lejos del presidente de la República: “Nunca he perdido la cercanía con él. Me comunico con él; créeme. Hasta hace mes y medio o dos meses, me chateaba con él dos o tres veces a la semana”.

“Sí, yo acabo de renunciar ante el presidente de la República para tomar algunas funciones como asesor directo de él. Es tan simple de decir que es asesor del presidente, es asesor del presidente. Y sobre todo en los temas políticos”, dijo Benedetti el pasado lunes a los medios tras la reunión que sostuvo con Petro y Sarabia.

Luego de su paso por Caracas y Roma, el exdiplomático cumple su sueño: trabajar en la Casa de Nariño, pues en Venezuela parte de la pelea con Sarabia era que se sentía menospreciado al estar ella como jefa de gabinete, y por ello los destempleados y alicorados audios que se conocieron, dejando entrever, además, presuntas irregularidades en la campaña que son objeto de investigaciones.

Y además la llegada de Benedetti pone la relación de Palacio con el Congreso en manos de dos viejos zorros políticos: Cristo y Benedetti -ya el Gobierno había perdido por un fallo del Consejo de Estado al exsenador y hoy diplomático Roy Barreras, otro artífice del triunfo electoral de Petro-, con el ingrediente esencial de que en 2025 arranca en firme la campaña a las presidenciales de 2026, tema en el que Benedetti, seguramente, tendrá mucho que ver.