Luego de la denuncia de presunto acoso sexual interpuesta por la representante a la Cámara, Ingrid Aguirre, contra el magistrado César Lorduy, actual presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), el partido Cambio Radical abrió un proceso disciplinario.

Desde Medellín, el jefe de esa colectividad, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, anunció que no comparten lo que está ocurriendo, por lo que se decidió iniciar un procedimiento interno.

“El partido no comparte lo del señor César Lorduy y ya ha abierto un proceso disciplinario”, señaló Vargas Lleras desde la capital de Antiquia, en donde se encuentra de gira política.

De hecho, hace algunos días el presidente Gustavo Petro, quien actualmente enfrenta un proceso en el CNE por presuntas violaciones de topes de su campaña, había mencionado en su cuenta de X que Cambio Radical debía rechazar este caso de presunto acoso sexual.

“Cambio Radical y Germán Vargas Lleras deben decirnos si se va a permitir que se acose sexualmente a una congresista por parte de uno de sus militantes hoy, presidente del Consejo Nacional Electoral”, señaló el jefe de Estado.

Los hechos denunciados por la congresista de Fuerza Ciudadana habrían ocurrido el pasado 19 de octubre de 2023, pero fue revelada hasta hace algunos días luego de que el CNE tomara la decisión de formular pliego de cargos en contra del jefe de Estado, su campaña y el actual presidente de Ecopetrol Ricardo Roa.

Desde ese momento, el presidente Petro ha manifestado que se trata de un “golpe de Estado”. Sin embargo, el magistrado Lorduy aclaró que, en caso de comprobar las irregularidades, el presidente solo podrá recibir una multa económica debido a que solo el Congreso tiene las facultades para sancionarlo de carácter penal.

“El fuero del presidente de la república no será afectado por el Consejo Nacional Electoral. Su permanencia en el cargo o no no depende del CNE, sino del Congreso de la República. Su sanción de carácter penal depende del Congreso de la República”, señaló.