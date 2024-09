BOGOTÁ. El nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral, CNE, César Lorduy, habló con EL HERALDO de su escogencia, del proceso que se le sigue a la campaña del presidente Gustavo Petro, de la reforma política que modifica asuntos estructurales de la corporación y del episodio del Presupuesto con la aparente reducción de los montos de la Organización Electoral.

¿Cómo recibe su elección como presidente del CNE?

Con honor y agradecimiento. Con honor porque mis compañeros magistrados consideraron que tenía las calidades y las condiciones para representarlos con dignidad, y también con agradecimiento con ellos por haber depositado esa alta dignidad en mi persona y obviamente con todos y cada uno de los funcionarios del CNE que cada día con su granito de arena forjan y consolidan a esa entidad que al fin y al cabo no hace nada diferente a lo que define el mandato de la Constitución, que es proteger y defender la democracia.

¿Cuál va a ser el carácter de su presidencia en el CNE?

Tengo varios propósitos: el primero es que no me olvido que soy de la región Caribe y en especial del Atlántico, de mi querida y amada ciudad de Barranquilla, y en el CNE hay un programa que se llama El CNE en Territorio, yo quiero consolidarlo y seguir saliendo a las diferentes regiones de Colombia que no tengan la condición de ciudades capitales, porque allí hay muchísimas personas interesadas no solamente en querer participar sino en saber cuáles son los mecanismos mediante los cuales todos ellos pueden participar.

Y, en segundo lugar, fortalecer tecnológicamente el CNE y ojalá poder incorporar la gran cantidad de beneficios que proporciona la Inteligencia Artificial, porque mucha de la información que se maneja en el CNE requiere bastante procesamiento y eso mediante la IA lo podemos tener más pronto y oportuno.

El país está pendiente del CNE por el proceso sobre la campaña de Petro, el presidente ha dicho que es una entidad politizada, ¿cómo se garantiza que el proceso se lleve en derecho?

Todo proceso, independientemente del que usted menciona, puede tener la garantía de los ciudadanos que será única y exclusivamente evaluado en derecho, y en derecho significa que se le concede o no la razón al ciudadano que se queja, al candidato o al elegido que la reclama, pero siempre en función del derecho.

Cuando los magistrados terminan siendo elegidos por el Congreso de la República con base en lo que la misma Constitución ordena y llegan al CNE, ya no representan sino al Congreso en su totalidad y a la ciudadanía, y allí actúan, se comportan y deciden única y exclusivamente en función de lo que las leyes nos ordenan y definen.

¿Y cómo va ese proceso, porque ha tenido varios recursos y además hay magistrados que han pedido un tiempo?

Todo ciudadano tiene derecho, uno, a que se atiendan sus solicitudes; dos, a que a los investigados se les garantice el debido proceso y el derecho de defensa, y en cumplimiento de ambas situaciones tenemos programada una sala plena para el día lunes 30 de septiembre, a las 10 de la mañana, y esperamos que allí puedan ocurrir varias situaciones, entre ellas, a raíz de la incorporación del magistrado Altus Baquero, que él ejerza su derecho de estudiar detenidamente el expediente.

Y para eso el reglamento le concede un término de ocho días, si el magistrado solicita la rotación del expediente, y nuestra obligación es concederla y obviamente se alargan un poco los términos pero eso significa que una vez que se cumpla ese término, pues volveremos a citar sala plena para que, si no hay ninguna situación que lo impida, podamos debatirlo en derecho.

¿Cómo han recibido en el CNE la reforma política que plantea que los magistrados no sean elegidos por el Congreso sino por las cortes?

Hemos leído el proyecto, esperamos que el Congreso en su sabiduría lo evalúe, ellos son los que tienen que decidir, nosotros pudiéramos en algún momento ser escuchados por el Congreso, y si eso ocurre con gusto le damos nuestra opinión pero siempre bajo la mira, el foco, de que no podremos defender beneficios individuales porque eso significaría conflictos de interés.

¿Qué comentario le merece la aparente reducción de las partidas de la Organización Electoral?

Nosotros le presentamos un presupuesto al Ministerio de Hacienda, en su mayoría ese presupuesto fue aceptado, hicimos el ejercicio de defender ese presupuesto ante las diferentes instancias en el Congreso, y veíamos que la aprobación por lo menos de lo que estaba destinado al CNE no tenía mayores inconvenientes, ya la discusión y el debate en el ejercicio de las competencias legislativas llevaron a otros escenarios pero esperamos que, cualquiera que sea el final, el CNE tenga el presupuesto adecuado que corresponde al recurso necesario para poder cumplir las competencias que la Constitución y la ley nos dan.

