Los casi 15 días que lleva al frente de Air-e como agente interventor han sido suficientes para tener clara la situación financiera, técnica y administrativa de la empresa que presta el servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Carlos Diago, ingeniero y con experiencia en procesos de toma de posesión, tras hacer parte de la Junta Consultiva de Electricaribe, no se amilana ante el reto de administrar una compañía que trae muchos males a cuesta. Por el contrario, con vehemencia dice que cumplirá las directrices que le dio el presidente para bajar las tarifas, mejorar el servicio y desarrollar las comunidades energéticas.

¿Cómo va el proceso de intervención de Air-e? ¿Qué se ha encontrado durante este periodo?

En principio una intervención involucra un cambio de directrices, porque quien interviene es el propio Gobierno nacional con la conformidad y la vigilancia del presidente Gustavo Petro. Es así como yo estoy a cargo temporalmente de enfrentar esta intervención con directrices gerenciales conducentes a mejorar la prestación del servicio y a estabilizar la empresa, porque esta empresa se interviene con fines de recuperarla, no con fines de liquidarla. Pero eso es un esfuerzo conjunto que involucra también a nuestros clientes y, de cierta manera, a nuestros usuarios y a nuestro personal; entonces, estoy haciendo unas estructuraciones necesarias a efecto de que la empresa funcione conforme a las directrices que tengo del presidente.

¿Y qué habló con el presidente? ¿Cuáles fueron esas instrucciones?

Yo estuve una hora reunido con el presidente. Me dio unas instrucciones muy precisas y yo estoy acatándolas, puesto que estoy de acuerdo con todas ellas: Primero, mejorar la calidad del servicio, eso implica que hay que hacer unos mantenimientos, unas expansiones de la red y para eso debemos tener el debido balance de los recursos, y para hacer viable la empresa tenemos que reducir las pérdidas reales a un nivel que nos permita llegar a un punto de equilibrio y a partir de ahí asegurar la autosostenibilidad. Segundo, la atención a todos nuestros usuarios, no importando su estrato. ¿Qué significa eso? Facturarles la energía que realmente consumen. Vamos a procurar que se incrementen los niveles de subsidio, de manera que nuestros usuarios más vulnerables tengan unas tarifas que sean realmente pagables por ellos.

¿Y el tercero?

Nosotros tenemos entre los estratos 1 y 2 un 80 % de nuestros clientes, y tenemos que responderles debidamente a efecto de que las comunidades se incorporen a nuestro programa bandera que se llama ‘Las comunidades y municipios energéticos’. La idea es aprovechar los recursos de energías renovables no convencionales, como la energía solar, a efectos de que ellos pasen a conformar sus comunidades autónomas, obviamente con el apoyo del Gobierno nacional, en este caso de la empresa Air-e intervenida, a efectos de que se vea una real rebaja tarifaria, puesto que ellos mismos van a ser los gestores de su propio suministro de energía. En ese orden de ideas, la exigencia que hacemos es a los alcaldes para que nos entreguen los terrenos, y el Gobierno para los estratos 1 y 2 asignará los recursos. Para los otros estratos medio y alto, industrial y comercial apoyaremos desde Air-e todo el proceso para que puedan volverse autoconsumidores, puedan producir, y la energía que se produzca, pero no se consuma, sea entregada a la red y devuelta en horas en que no hay producción; por ejemplo, en horas de la noche. Desde acá van a tener todo el apoyo en materia de diseño, especificación, y correrá por su cuenta la escogencia del instalador. Tendremos que tener disponibles los llamados contadores bidireccionales, toda la supervisión de la red, por cuanto hay una inyección de parte del consumidor hacia la red, la parte de los autos de protección. Eso también me lo dijo el presidente, eso se llama el apoyo a la transición energética. Se anuncia que va a haber un déficit de energía muy pronto, quizás el año entrante; entonces, tenemos que hacer los aportes de parte de estas fuentes, esa es la estrategia que vamos a seguir.

Retomando el tema de la intervención, ¿qué más encontró?

Hemos encontrado la gran dificultad de que la empresa nos la entregaron con los contratos de suministro de energía cancelados. ¿Qué significa? Que no tenemos forma de entregar una tarifa que pudiese ser mucho más pagable, por cuanto vamos a tener que comprar una cantidad muy importante de nuestra energía en la bolsa, que empezando el semestre, el primero de julio, estaba en 120 pesos y, en atención a que no ha llovido, los generadores tienen una percepción de riesgo muy alta y eso ha llevado a que el precio de bolsa esté por más de 900 pesos. Ahora, comprar energía nosotros a 900 pesos, teniendo que trasladar ese costo al usuario, hace que las tarifas definitivamente sean impagables, pero en ese sentido vamos a intervenir, a través de la Creg, a través de unas modificaciones o ajustes regulatorios que le vamos a presentar a la Creg desde Air-e, a efecto de que este asunto no suceda o no impacte.

¿Y cuándo van a presentar las modificaciones, cuándo se verían reflejadas en la factura?

Nuestra solicitud va a salir esta semana. Son más de 12 o 15 ajustes regulatorios que hay que hacer y ya sería el tiempo o el trámite que tomaría mirar las partes jurídicas y legales. Esto lo podemos hacer con las leyes 142 y 143 existentes y hay una orden, digamos, de atención inmediata puesto que ahora tenemos dos expertos comisionados de la región que nunca antes los habíamos tenido. Así que yo sí soy optimista frente a que podamos hacerlo. Con la suspensión del cobro de la opción tarifaria, que eran 260 pesos, esperábamos que bajaran las tarifas si las demás condiciones se mantuvieran, pero lo que no contábamos era con que íbamos a encontrar la empresa con los contratos de suministro de energías suspendidos.

Unos pocos hemos logrado renegociar, pero nos falta un porcentaje importante que nos cubra el 50 % de la energía.

¿No tienen ningún contrato?

Son unos pocos que hemos logrado renegociar, pero nos falta un porcentaje importante que nos cubra el 50 % de la energía que necesitamos.

Lo que usted está diciendo es que en octubre, como se había dicho, no se reducirá la tarifa.

No se va a tener por el componente de generación, pero lo que sí van a ver los usuarios es que el componente llamado opción tarifaria va a desaparecer de todos los recibos. Un aspecto muy importante es que este beneficio de la opción tarifaria solamente será para nuestros clientes. O sea, aquellos que le compran energía a EnerBit, a VatiA, a Emgesa, a otros comercializadores que no son Air-e, no van a recibir el beneficio.

¿Con todas estas medidas que ustedes tienen programadas, atendiendo las directrices del presidente, se aleja el fantasma de la limitación del suministro para los estratos 1 y 2 y las zonas de difícil gestión de recaudo?

Sí. Ese asunto los alcaldes deben considerarlo suspendido. De parte de esta administración, no se va a tomar esa medida. Pero sí es necesario abrir un canal de diálogo porque llevando el cobro a una tarifa que sea pagable y empezando el programa de las comunidades energéticas vamos a necesitar el apoyo de los alcaldes. Inicialmente, con los lotes para poder atender mediante comunidades energéticas, eso nos alivia de tener que recurrir a los grandes generadores con la percepción de riesgo que ellos tienen, pero es una percepción de riesgo, debo aclarar bajo mi punto de vista, que es de oportunidad económica, no de prestación del servicio; en este momento yo no le vendo a Air-e porque en un mes más voy a ganar más; entonces, yo acá paro, no le ofrezco la energía a quien la necesita, que es el distribuidor Air-e y así gano más plata. Esas son las negociaciones que estamos haciendo, que realmente ellos se pongan a tono y se salgan de la bolsa y nos suministren una cantidad de energía importante que signifique que podamos cumplir la meta de reducción tarifaria. Con unos es más difícil que con otros, no voy a mencionar nombres porque se podrían dañar las negociaciones, así como dice Fuad Char cuando está contratando un jugador: hasta que no lo ven vestido no se cree.

¿Y cómo están las relaciones con todo el sector de generación? ¿Ellos sí tienen voluntad de mantener esas relaciones comerciales con Air-e?

Ellos tienen una desconfianza inducida de algunos gremios de la energía que no voy a mencionar, puesto que tengo que recomponer las relaciones que a través de la gerencia anterior quedaron rotas. Inclusive ellos crearon un gremio segregado del gremio natural, que son los comercializadores y distribuidores, se llama Asocodis. El otro gremio, ni me acuerdo el nombre, lo manejan desde Pereira, que es el fortín del anterior accionista de esta empresa.

Pero las afirmaciones que ha hecho el presidente terminan distanciando más a Air-e de los generadores, justamente ahora que la empresa más lo necesita…

Lo que pasa es que el presidente Gustavo Petro tiene razón. Se están lucrando indebidamente y eso lo vimos cuando se beneficiaron del llamado índice IPP, que nunca lo ajustaron al índice real IPC; entonces, yo estoy calculando las ganancias desmedidas que tuvieron al utilizar ese índice IPP, perjudicial para los usuarios, en beneficio de ellos. Eso es como decir se ganaron el baloto; entonces, ahora no quieren soltar el premio del baloto y repartirnos el poquito que nosotros necesitamos, eso es una cosa. Y la otra situación son esas ganancias desmedidas que obtienen en la bolsa de energía, por cuanto se obliga al despacho del generador más costoso, que es un generador térmico que está en la Costa Caribe y que tiene que entregar la energía con base en gas natural importado, GNL, eso es lo más costoso y entonces quien determina el precio de la transacción es ese costo de energía, pero resulta que ellos para ser despachados ofertan un precio mucho más bajo, esa es otra lotería. Por poner un ejemplo, si usted va a comprar 100 plátanos, pero el último plátano le toca traerlo, por decir, de Costa Rica; entonces todos los plátanos nacionales se pagan al precio del plátano de Costa Rica, por eso la compra de energía en bolsa está en 920, 940 pesos, cuando esa energía, realmente, el verdadero valor debería ser del orden de, no sé, 250, 200 pesos. Eso lo llaman costo de oportunidad y, entonces, lo que encontramos es que la función objetivo de los generadores no es la prestación del servicio, ni apoyar la prestación del servicio, es maximizar sus rentabilidades a unas cifras astronómicas. Eso lo estamos haciendo ver y conocer de la opinión pública, pero no con el objetivo de enjuiciarlos, porque ya las inversiones están hechas, sino con el objetivo de que sean conscientes de que están matando el mercado. Y el otro aspecto que hacen es como ellos sí tienen garantizada la energía y Air-e tiene que comprársela a ellos mismos, ellos van directamente a nuestros clientes y se la venden a un precio más bajo; entonces, nos han descremado el mercado, pero lo más grave es que últimamente han entrado unas comercializadoras que nos tratan a nosotros, Aire, que les estamos robando la energía. Tienen que explicar cuáles son esos casos. Lo que no les dicen a los clientes es que la prestación del servicio, ellos como usuarios, se hace a través de nuestras redes; entonces, nosotros reclamamos el legítimo derecho de que todos nuestros usuarios sean nuestros clientes.

JOSEFINA VILLARREAL HERRERA/Josefina Villarreal CARLOS DIAGO AGENTE INTERVENTOR AIR-E|AIRE-|BARRANQUILLA Barranquilla.- Entrevista para el diario EL HERALDO del ingeniero Carlos Diago quien fue designado como agente interventor de la empresa Air-e.

¿Cómo va la investigación por el hackeo? ¿Se superaron todas las situaciones, incluyendo la facturación?

Sí, resulta que la información clave de la empresa y el control tecnológico de la empresa no estaban en Barranquilla. Estaban en Bogotá, en Pereira. Entonces para poder hacer un diagnóstico, no tenemos información directa porque sospechosamente cuatro días antes de la toma de posesión anunciada entró un virus que violó cinco niveles de confiabilidad y es el mismo sistema vulnerable que está en Pereira. Entonces cualquier persona que conocía la parte tecnológica en Pereira, que además era la misma parte tecnológica de Air-e, con una instrucción del dueño, por ejemplo, o de alguien importante, le dicen: ¡métale un virus para que no encuentren nada acá! Esa fue la realidad, así es, escueta y pelada y ya estamos cerca, cerca, cerca de encontrar esa confirmación. O sea, ¿qué es raro, Denis?, que en cuatro años no pasa nada y cuatro días antes de nosotros llegar entró un virus. Eso no se los cree nadie. Y ya cambiamos todas esas áreas de tecnología y todo el que estaba en Pereira se viene para Barranquilla a trabajar acá conmigo.

¿Ya se hicieron los cambios?

Sí, pero entonces hay que hacer un proceso que se llama ajuste de la estructura organizacional, pero todo eso lo estamos haciendo con conocimiento del presidente Gustavo Petro. Mi instrucción es que la tarifa baje, que el servicio mejore y que se hagan las comunidades energéticas.

¿Toda la parte administrativa se está cambiando?

No toda, solamente aquella que estaba en contacto directo fuera de Barranquilla.

¿Cuántos cargos son?

Créeme que son bastantes, pero sobre todo están en la cúpula. He encontrado un excelente recurso humano, obviamente al servicio de las instrucciones que eran maximizar los ingresos, no la prestación del servicio. Son de toda la cúpula, no sé, 15 cargos importantes. Ya hemos ido haciendo unos ajustes, pero vamos a seguir, todavía son insuficientes.

Hay varias campañas a través de redes sociales invitando a la gente a no pagar las facturas, ¿qué les dice usted a los usuarios?

Exactamente. Dicen que no nos paguen porque nos vamos a robar la plata. Desafortunadamente, por ejemplo, no quisiera mencionarla, pero tengo que hacerlo. Esta empresa no tuvo vigilancia especial por parte de la Procuraduría y ahora que llego yo a trabajar, a recuperarla, voy a tener una vigilancia especial que seguramente terminará en una imputación disciplinaria y posiblemente me saquen, pero no importa. Yo hago lo que tengo que hacer, pero si no estoy de acuerdo, como usuario que también soy, con que ahora una empresa que estuvo no vigilada, ahora que llegamos nos van a vigilar; entonces, yo tengo que dejar de atender e informar y tomar las acciones gerenciales para la recuperación porque si no una comisión de la Procuraduría me va a suspender; entonces, en vez de estar enfocado en recuperar la empresa estoy sujeto de una vigilancia porque si hago esto es malo y si no lo hago también, o peor.

¿Qué va a hacer frente a esta situación?

Yo voy a trasladar todo esto a mi superior inmediato y que él arregle ese asunto. Yo me dedico a gerenciar y si me suspenden por lo que sea pues tendrán que demostrarlo, porque yo no soy ni corrupto ni ladrón ni nada como para que me hagan una advertencia de esa naturaleza. No la acepto.