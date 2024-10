En la tarde de este miércoles 2 de octubre luego de haber resultado elegido Gregorio Eljach como procurador general de la Nación, el presidente Gustavo Petro le envió un mensaje al funcionario.

En su cuenta de X, el jefe de Estado señaló: “Tenemos un camino que recorrer para cumplir las sentencias internacionales de DDHH”.

Lea también: Nunca he sido de bolsillo de nadie: procurador entrante Gregorio Eljach

Además le pidió “abandonar cualquier camino peligroso de lawfare”, que en español traduce “guerra jurídica”.

Felicito a Gregorio Eljach por su elección como Procurador General.



Tenemos un camino que recorrer para cumplir las sentencias internacionales de DDHH, abandonar cualquier camino peligroso de "lawfare" y adentrarnos en un acuerdo nacional para una transformación real de… https://t.co/KyH87hMaTq — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 2, 2024

Como se sabe, Eljach fue el ternado del presidente de la República como opción para ocupar este cargo. Los otros dos candidatos eran Luis Felipe Henao y Germán Varón.

El ex secretario del Senado será el reemplazo de Margarita Cabello, quien tuvo fuertes choques con el jefe de Estado, sobre todo por las sanciones a funcionarios elegidos por voto popular. De hecho, en reiteradas ocasiones, Petro pidió reformar la Procuraduría asegurando que el órgano de control le quitaba derechos políticos a la ciudadanía.

Le puede interesar: Voy a buscar el consenso entre todas las fuerzas vivas de Colombia: Eljach

“Mi pregunta es ¿qué pasa, entonces, con la próxima Procuraduría, no debería haber una reforma ya? La Procuraduría está quitando derechos políticos a ciudadanos y es una instancia administrativa. Estamos incumpliendo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, aseveró en su momento el mandatario.

“Nunca he sido de bolsillo de nadie”

Frente a la disyuntiva de si el ente de control disciplinario debe destituir o no a funcionarios electos por voluntad popular, anunció: “Voy a actuar conforme a mis convicciones y las competencias de la ley, serán cumplidos los acuerdos internacionales pero mientras no cambie la disposición de la Corte Constitucional se seguirá cumpliendo esta”.

En ese sentido añadió: “El procurador es la cabeza de un órgano independiente, no obedece instrucciones ni se compromete a nada distinto que a cumplir los mandatos de la Constitución y la ley. (...) Respetar la convencionalidad no implica que se aplique a rajatabla y además está la doctora Margarita Cabello en ejercicio hasta el mes de enero”.

Aseveró que no será un procurador de “bolsillo” del presidente Gustavo Petro, que fue quien lo ternó: “Nunca he sido de bolsillo de nadie ni he transgredido el límite de la Constitución y la ley”.