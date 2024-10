El procurador entrante Gregorio Eljach, tras resultar elegido por la plenaria del Senado, habló con los medios de comunicación.

“Son muchos retos que sintetizo en que lo más importante es cumplir ese mandato que me dio la plenaria de servir de factor de diálogo, en búsqueda de la unidad para que todos nos aglutinemos sin dividir a Colombia”, expresó.

Frente a la disyuntiva de si el ente de control disciplinario debe destituir o no a funcionarios electos por voluntad popular, anunció: “Voy a actuar conforme a mis convicciones y las competencias de la ley, serán cumplidos los acuerdos internacionales pero mientras no cambie la disposición de la Corte Constitucional se seguirá cumpliendo esta.

(...) El procurador es la cabeza de un órgano independiente, no obedece instrucciones ni se compromete a nada distinto que a cumplir los mandatos de la Constitución y la ley. (...) Respetar la convencionalidad no implica que se aplique a rajatabla y además está la doctora Margarita Cabello en ejercicio hasta el mes de enero”.

Reiteró Eljach sobre la gestión que espera cumplir de unión de los sectores políticos que “Colombia no solo es capaz sino que necesita que en los propósitos superiores de país podamos ponernos de acuerdo y eso implica dialogar y buscar alternativas”.

Aseveró que no será un procurador de “bolsillo” del presidente Gustavo Petro, que fue quien lo ternó: “Nunca he sido de bolsillo de nadie ni he transgredido el límite de la Constitución y la ley”.

Y puntualizó también el nuevo jefe del Ministerio Público que “la corrupción es algo endémico que ha prosperado porque el Estado se ha descuidado, hay que prevenirla desde niño, desde los valores patrióticos”.