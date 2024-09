BOGOTÁ. Este lunes se conoció el Presupuesto Regionalizado 2025, en el que se evidencia, aunque se trata de una versión preliminar, una estrepitosa caída en la inversión del Caribe, que pasa de $20,6 billones en 2024 a $15,8 billones en 2025.

Aclara el DNP en el documento de 426 páginas que se trata de “la regionalización preliminar e indicativa del componente de inversión para la discusión en primer debate del proyecto” y explica que en esta se busca “que Colombia se encamine hacia un ordenamiento territorial que permita lograr la paz total.

Plantea la integración de los instrumentos de planeación de las entidades territoriales, el aseguramiento de la gratuidad y universalidad de la educación, el fortalecimiento de la infraestructura educativa y hospitalaria; así como el acceso al agua potable y saneamiento básico en todos los territorios del país”.

Además, se precisa a un nivel general que de los $82,4 billones del Presupuesto de Inversión para 2025, se identificaron recursos regionalizables por los $63,4 billones (76,9%), y que los $19,0 billones restantes están clasificados conforme a la metodología en nacionales con $17,9 billones (21,8%) y por regionalizar $1,1 billones (1,3%)

Expone Planeación por regiones que “a nivel de la región Andina que concentra la mayor cantidad de recursos Identificados, con $29,2 billones (35,4%), y se resaltan las demás regiones con recursos importantes como son: Caribe con $15,5 billones (18,7%), Pacífico con $11,8 billones (14,3%), Amazonía con $3,4 billones (4,1%), Orinoquía con $3,2 billones (3,9%) e Insular con $423.647 millones (0,5%)”.

Indica también el Gobierno que departamentos como San Andrés, Guainía, Vaupés, Amazonas, Guaviare, Vichada, Chocó, Putumayo, Caquetá, La Guajira, Arauca, Cauca, Casanare, Nariño y Sucre están por encima de la media nacional que asciende al $1,5 millones por habitante.

Así las cosas, en el Caribe (incluyendo la zona insular), el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina recibe $423.647 millones ($6,8 millones per cápita o la media por persona), La Guajira $2,3 billones ($2,2 millones per cápita), Sucre $1,6 billones ($1,5 millones per cápita), Bolívar $3,4 billones ($1,5 millones per cápita), Magdalena $2 billones ($1,3 millones per cápita), Cesar $1,8 billones ($1,2 millones per cápita), Córdoba $2,1 billones ($1,1 millones per cápita) y Atlántico $2,1 billones ($0,7 millones per cápita).

En 2024, en el Presupuesto Regionalizado aprobado en 2023 el Atlántico recibió $3,2 billones, Bolívar $3,4 billones, Cesar $2,2 billones, Córdoba $3,3 billones, La Guajira $3 billones, Magdalena $2,4 billones, San Andrés y Providencia $485 mil millones y Sucre $2,6 billones.

En 2023 el Caribe recibió unos $13,6 billones frente a los $10,7 billones que fueron aprobados para 2022.

El Departamento Nacional de Planeación señala en el documento recién liberado que los recursos del Presupuesto de Inversión 2025 para Atlántico “alcanzan los $2.136.272 millones, que representan una inversión per cápita de $0,7 millones. La inversión para el departamento está representada principalmente en los sectores de: Igualdad y Equidad (18,7%), Minas y Energía (17,6%), Transporte (17,2%), Educación (12,5%), Inclusión Social y Reconciliación (11,8%), Trabajo (7,8%), Vivienda, Ciudad y Territorio (7,3%), Salud y Protección Social (2,4%)”.

Algunas de las partidas llamativas para el Atlántico son los subsidios para pagos por menores tarifas del sector eléctrico por $230 mil millones, los subsidios para zonas especiales y apoyo para soluciones energéticas por $65 mil millones, el corredor Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad por $123 mil millones y el corredor Puerta de Hierro-Palmar de Varela y Carreto-Cruz del Viso por $20 mil millones.

Así mismo, la restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Duque por $26 mil millones, las transferencias monetarias para la población en situación de pobreza o vulnerabilidad por $198 mil millones, reparación integral a víctimas del conflicto por $42 mil millones, implementación de medidas de reparación a víctimas del conflicto por $34 mil millones y jóvenes en paz por $12 mil millones.