El Gobierno implementó el Sisbén IV que es un sistema que clasifica a los diversos hogares colombianos según sea su posición socioeconómica.

Esto ayuda a que focalice de forma automatizada lo niveles que tiene cada uno y, ayudará a que puedan acceder a los diferentes programas sociales, económicos y de salud que ofrece el Estado.

Cada cierto tiempo realizan encuestas para saber si hubo alguna actualización y, también para ingresar nuevos hogares al sistema. La última se viene haciendo desde el 2017, donde los diferentes funcionarios visitan los hogares para determinar en qué condiciones viven y los ingresos que tienen mes a mes.

El Sisbén IV clasifica a los hogares en grupos A, B, C y D. Es decir, los que pertenecen al grupo A están en extrema pobreza, en el grupo B en pobreza moderada, en el grupo C en población vulnerable y, finalmente en el grupo D en población no vulnerable.

Pero además de las letras, también los acompaña un número que los divide en subgrupos como por ejemplo hay: A que es de extrema pobreza pero se clasifica en subgrupo de A1, A2, A3, A4 y A5.

Luego le sigue la B, que va desde la B1 al B7; por su parte el grupo C se clasifica desde la C1 hasta C18; y por último el grupo D, desde el D1 al D21.

Si usted desea acceder a los diferentes programas sociales, deberá inscribirse al Sisbén IV. Para eso, podrá solicitar una visita a su domicilio en la página oficial del programa y solicitar que le realicen la encuesta.

Ingrese al portal ciudadano cree el usuario o si ya está registrado pídala en el siguiente link: https://portalciudadano.sisben.gov.co/.

Una vez sea encuestado deberá esperar para ingresar a la base de datos del Sisbén y, así acceder a los distintos programas como acceso a subsidios de vivienda, acceso a educación superior, al pago de renta ciudadana, la exención en pago de la expedición de la Cédula de Ciudadanía, atención integral a la primera infancia con el ICBF y, exención en el pago de la Libreta Militar.

Las encuestas irán a hacerlas por orden de registro en la base de datos. El encuestador le hará una serie de preguntas y toda la información la ingresa en un Dispositivo Móvil de Captura (DMC), luego esta es enviada al Departamento Nacional de Planeación, que se encargará de publicar los resultados en la página web https://www.sisben.gov.co/Paginas/landing.html

Si por el contrario ya se encuentra registrado pero debe actualizar su domicilio, también tendrá que pedir nuevamente la visita de la entidad.